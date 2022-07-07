Липень, 07 в 19:50

Війна, яку розпочала Росія, негативно вплинула на українську економіку та спричинила дефіцит у бюджеті.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю ведучому загальнонаціонального марафону на ICTV Вадиму Карп’яку розповів, на що держава зараз витрачає найбільше грошей та як покривають дефіцит бюджету.

За словами очільника уряду, в Україні драматично зросли витрати на утримання сектору безпеки та оборони, на фінансування військових витрат, закупівлю зброї, обладнання, боєприпасів, виплати для наших військових.

Зараз дивляться

– Бюджет відмовився від фінансування будь-яких капітальних видатків. Ми забезпечуємо лише фінансування сектору безпеки та оборони, виконання соціально-гуманітарної місії та функції бюджету. Плюс – це оперативне відновлення зруйнованих об’єктів без яких неможлива подальша життєдіяльність населених пунктів, – зазначив він.

За його словами, кошти залучають з декількох джерел. Перше – це державний бюджет і його наповнення податками. Він поетапно зростає, адже бізнес в Україні повертається до роботи.

– Це допомагає нам наповнювати бюджет. На сьогодні – це понад 30% від видаткової частини, – додав Шмигаль.

Друге джерело – це залучені кошти: гранти та довгострокові недорогі кредити від партнерів, які отримує Україна.

– Зараз працюємо на липень, і конференція в Лугано також стала основою для прямого фінансування бюджету і для фінансування державних підприємств у сфері енергетики, аграрного напрямку, малого та середнього бізнесу, – додав він.

Третє – це військові облігації, які, розміщаючись на ринках та Нацбанку України, також допомагають залучити додаткові кошти.

– Це те, що допомагає нам сьогодні виживати, тримати стабільною макроекономічну ситуацію, банківську систему. Більш-менш тримається валютний курс, – наголосив Шмигаль.

Він також каже, що в Україні активно працюють над запуском економіки. Так, розробили програму єРобота для підтримки малого та середнього бізнесу. Держава пропонує людям, які готові започаткувати бізнес, гранти на різні напрямки: мікробізнес, аграрний напрямок, IT тощо.

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Фото: Урядовий портал