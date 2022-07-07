Щоб інформаційне середовище в кіберпросторі сприяло перемозі, необхідно змінювати підходи – Віктор Березенко

Липень, 07 в 17:39

Світ почав напрацьовувати інструментарій кібердипломатії задовго до початку війни в Україні, проте, коли в січні 22 державних органи та 70 українських вебсайтів були атаковані протягом одного дня, стало зрозуміло: інформаційна війна в кіберпросторі відбувається за новими правилами, а щоб протистояти їй — необхідні об’єднані зусилля експертів різних сфер та рівнів.

Про це під час виступу на експертній конференції EU Cyber Consultations with Georgia, Moldova and Ukraine у Грузії повідомив засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко.

– Цифрове середовище є найшвидшим інструментом поширення інформації. Аналога стає все менше в кожній сфері — від приватного життя до роботи урядів та корпорацій. Кібератака залежно від рівня може бути просто шкодою, а може і паралізувати роботу корпорацій або державних інституцій. Поєднати кібер та інформаційну атаки — інструмент для потенційної деморалізації суспільства. Все частіше бачимо ці спроби. На тлі цього необхідне об’єднання зусиль для інформаційної боротьби в кіберпросторі експертів у психології, соціології та інформаційних кампаніях, — зазначив він.

Зараз дивляться

Кіберсвіт змінюється надшвидко. Рішення здебільшого не прогнозують проблеми, а розбирають наслідки того, що за фактом вже сталося. Наше життя вже давно гібридне — ми проводимо в цифровому світі більшу частину свого часу. Саме тому необхідно прогнозувати потенційні проблеми та рішення не тільки на технічних напрямах, але й на людському аспекті. Кіберпростір – це не тільки про комп’ютери.

Віктор Березенко підкреслив: щоб навести лад, необхідно змінювати підходи та об’єднувати зусилля якнайшвидше, щоб закони кіберпростору сприяли перемозі демократичних цінностей та свобод для створення безпечного середовища в довгостроковій перспективі.