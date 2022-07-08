Липень, 08 в 19:30

З 9 липня український бізнес зможе купувати валюту для імпорту товарів. Національний банк України спростив валютні обмеження для імпорту та збільшив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.

В НБУ зазначили, що обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту послуг зберігатимуться.

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– Підприємства матимуть змогу імпортувати лише ті послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, що входять до переліку, який також затверджено постановою КМУ від 7 липня 2022 року № 761, – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Зокрема, починаючи з 9 липня регулятор розширить терміни розрахунків щодо експортно-імпортних операцій зі 120 до 180 днів.

– Відповідне рішення покликане підтримати українські підприємства шляхом збільшення їх можливостей в умовах логістичних проблем під час експорту та імпорту продукції, що виникли через війну, – пояснили в НБУ.

Нові вимоги будуть застосовуватися для операцій резидентів щодо експорту та імпорту товарів, здійснених з 5 квітня 2022 року. Для операцій, що проводилися до відповідної дати, граничні терміни розрахунків, як і раніше, становлять 365 днів.

Для зниження тиску на валютному ринку НБУ зменшить з 10 до 2 робочих днів строк використання купленої для розрахунків валюти резидентами з 11 липня 2022 року.

При цьому зазначене обмеження не поширюється, зокрема, на купівлю валюти:

для проведення резидентами мобілізаційних та інших заходів, визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони;

державними органами, уповноваженими згідно із законодавством України здійснювати оперативно-розшукову, контррозвідувальну, розвідувальну діяльність або досудове розслідування;

Державною казначейською службою України;

на підставі окремих рішень Національного банку, що приймаються на підставі звернень Кабінету Міністрів України, міністерств, Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України.

В НБУ пояснили, що важливою передумовою для спрощення валютних обмежень для імпорту продукції стало набуття чинності з 1 липня закону про повернення мита та податків на імпорт товарів та послуг.

Кабінет міністрів України 24 лютого визначив перелік товарів критичного імпорту, на закупівлю якого Нацбанк України дозволяв купувати валюту. Список товарів критичного імпорту переглядався в бік збільшення 18 разів, ураховуючи звернення українського бізнесу.

За оцінками НБУ, запроваджений з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну перелік критичного імпорту станом на сьогодні покриває близько 90% всього довоєнного імпорту товарів та близько 40% імпорту послуг.

Напередодні, 7 липня, урядом було скасовано Перелік товарів критичного імпорту, який діяв з початку війни. Рішення набуде чинності з 9 липня.