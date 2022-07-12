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Продукти, техніка, ліки і оренда. Чому все здорожчало і коли інфляція сповільниться

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Продукти, техніка, ліки і оренда. Чому все здорожчало і коли інфляція сповільниться
Фото: Pixabay

У червні споживча інфляція в річному вимірі зросла до 21,5% – із 18% у травні. У місячному вимірі ціни зросли на 3,1%.

Про це повідомляє Нацбанк України.

Причиною росту інфляції є війна, зокрема, порушення ланцюгів постачання, збільшення витрат бізнесу, фізичне руйнування інфраструктури тощо.

Зараз дивляться

Базова інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 15,2% із 13,8% у травні.

Сповільнилося зростання цін на соняшникову олію. Фіксується здорожчання непродовольчих товарів на 9,2%, через зростання витрат на логістику та підвищений попит.

Зокрема зросли ціни на товари для дому, посуд, меблі, побутову техніку, а також електроніку, автомобілі, фармацевтичні товари та товари для особистого догляду. Трохи знизилися ціни на одяг та взуття.

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Здорожчали послуги ремонту житла, через дефіцит витратних матеріалів та робочої сили. Зросла вартість послуг таксі.

Швидше дорожчали медичні послуги, салонів краси, кінотеатрів, спортивних установ та закладів громадського харчування.

Суттєво подорожчали гречка, рис та інші крупи через вичерпання запасів та скорочення постачань. Зросла у ціні сіль через дефіцит.

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Темпи зростання вартості пального стрімко прискорилися (до 90,9% р/р), наголошують у НБУ. Це пов’язано з високими цінами на нафту, дефіцитом пального та витратами на логістику.

В Нацбанку наголошують, що інфляція буде прискорюватися, адже українські морські порти все ще залишаються заблоковані, транспортна інфраструктура пошкоджена через бої та ворожі ракетні обстріли. Крім того, Росія цілеспрямовано знищує українські підприємства і склади.

Джерело: НБУ
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