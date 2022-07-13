Липень, 13 в 10:44

Станом на 13 липня в Україні офіційний курс євровалюти знову знизився. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Так, 12 липня Національний банк встановив курс євро на рівні 29,51 грн, а вже сьогодні – 29,36 грн. Офіційний курс долара залишається незмінним з 25 лютого 2022 року – після масштабного вторгнення Росії в Україну.

Валюта грн Євро 29 ,3675 Долар 29 ,2549

У деяких українських банках вартість купівлі та продажу євро також падає. Наприклад, в УкрСиббанку європейську валюту можна купити за 29,37 грн, у банку ПУМБ – за 37 грн, в ОТП Банку – за 32 грн, в Полтава-Банку – за 37,2 грн.

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Приватбанк 13 липня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,5 38,0 Долар/грн 36,6 37,6

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,8 37,8 Долар/грн 36,8 37,8

Курс валют в Монобанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 34,9 35,0 Долар/грн 34,8 34,9

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 37,1 37,7 Долар/грн 36,8 37,8

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 29,37 29,66 Долар/грн 29,26 29,55

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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк