Курс долара та євро майже зрівнявся: який курс валют у банківських обмінниках
Станом на 13 липня в Україні офіційний курс євровалюти знову знизився. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Так, 12 липня Національний банк встановив курс євро на рівні 29,51 грн, а вже сьогодні – 29,36 грн. Офіційний курс долара залишається незмінним з 25 лютого 2022 року – після масштабного вторгнення Росії в Україну.
|Валюта
|грн
|Євро
|29,3675
|Долар
|29,2549
У деяких українських банках вартість купівлі та продажу євро також падає. Наприклад, в УкрСиббанку європейську валюту можна купити за 29,37 грн, у банку ПУМБ – за 37 грн, в ОТП Банку – за 32 грн, в Полтава-Банку – за 37,2 грн.
Приватбанк 13 липня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,5
|38,0
|Долар/грн
|36,6
|37,6
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,8
|37,8
|Долар/грн
|36,8
|37,8
Курс валют в Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|34,9
|35,0
|Долар/грн
|34,8
|34,9
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|37,1
|37,7
|Долар/грн
|36,8
|37,8
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|29,37
|29,66
|Долар/грн
|29,26
|29,55
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк