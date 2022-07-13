Факти / Україна / Бізнес і фінанси Липень, 13 в 14:55 Захищено: Український бізнес-фронт: чому варто обирати продукцію Snack Production Валентина Летяк, редакторка стрічки ® Партнерський матеріал Фото: Факти ICTV Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче: Пароль: Зараз дивляться Теги: бізнес в Україні, Війна в Україні, Воєнний стан, Економіка України Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!