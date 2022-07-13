Вартість євро та долара зрівнялась – чому так сталося

Липень, 13 в 14:28

На світовому ринку сьогодні котирування долара та євро зрівнялися. Востаннє такий паритет, тобто обмінний курс 1:1, був у листопаді 2002 року. Відтоді європейська валюта завжди коштувала дорожче за американську.

Євро девальвує через війну в Україні

Стрімко дешевшати євро почало після початку широкомасштабної війни Росії проти України. Європа, аби зупинити агресора, ввела безпрецедентну кількість санкцій проти Росії, зокрема, ухвалила ембарго на імпорт російської нафти. Запрацювати на повну воно має за пів року, але імпорт енергоресурсів уже рекордно впав, через це ціни стрімко зросли, а інфляція в Єврозоні сягнула 8,6%.

Усе це добряче лякає інвесторів, які очікують неминучу рецесію в Євросоюзі, – пояснює директор інвестиційної групи УНІВЕР Тарас Козак.

Зараз дивляться

— Ембарго на імпорт російської нафти теж створить економічні проблеми в Європі, виробництво в Європі стане дорожчим, воно буде меншим, відповідно, дохідність європейських компаній буде меншою, тому інвестори в очікуванні цих подій переводять свої інвестиції в інші країни світу.

Росія відповідає своїм класичним шантажем – застосовує газовий вентиль. І побоювання, що Путін може зовсім прикрутити газ – посилюються! Особливо після того, як Росія припинила постачання блакитного палива газопроводом Північний потік-1, який є головним маршрутом постачання російського газу до Європи.

Росіяни нібито розпочали планові профілактичні роботи на ньому. Тривати вони мають 10 днів, згідно з офіційними повідомленнями, проте в ЄС уже є побоювання, що постачання не відновиться. Інвестори панікують, каже Тарас Козак.

— Це значить, що виробництва, яким потрібна велика кількість газу (в першу чергу німецькі), можуть зупинитися чи мати перебої в роботі, інтерес до цих підприємств менший, інвестори зменшують свої інвестиції і тікають з Європи. Капітал, тікаючи з Європи, тікає через долар.

Долар міцнішає

Тим часом долар навпаки міцнішає. У відповідь на рекордне зростання інфляції (за підсумками 2021-го вона сягнула 7% – вперше з 1980-го) ФРС (центральний банк США) різко підвищує облікову ставку. І обіцяють піднімати її й надалі. Через це дохідність американських облігацій стала вищою, що манить інвесторів.

Попит на долар зростає, і його курс посилюється по відношенню до майже всіх світових валют. Європейський центробанк теж буде підвищувати облікову ставку, – каже Тарас Козак, але навряд чи він зможе суттєво її підвищити, бо це здорожчить запозичення для європейських країн, особливо невдоволеними можуть бути південні країни: