Співзасновник Монобанку зробить 345 ударних дронів, по одному за кожну загиблу дитину

Липень, 14 в 16:37

Співзасновник Монобанку Володимир Яценко заявив, що не зупиниться, поки не зробить 345 ударних безпілотників – по одному за кожну українську дитину, яка загинула від обстрілів російських загарбників. Про це він написав у своєму Facebook.

– Від ворожого обстрілу по Вінниці знову загинула дитина. Стискаю кулаки, лють та бажання помсти переповнюють – невинні дитячі душі будуть помщені. З цього дня кожен вироблений нами ударний безпілотник тепер має червоний номер, і я не зупинюся, поки не зробимо 345. Кожен такий, відзначений червоним номером, забере життя мінімум шести загарбників. Горіть у пеклі, виродки! – написав Володимир Яценко.

Як повідомлялося раніше, група інженерів із Дніпра на чолі зі співзасновником Монобанку Володимиром Яценком виготовляє для ЗСУ повністю українські БПЛА, які у декілька разів дешевше західних аналогів і водночас не поступаються їм за характеристиками. Вони створили універсальний дрон, який модифікується для потрібного бойового завдання протягом години (розвідник, ударний БПЛА тощо). Як завив ініціатор проєкту в інтерв’ю Фокусу, завдяки новим технологіям виробництва безпілотників Україна може перевершити агресора в кількості та якості протягом року.