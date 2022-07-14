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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Співзасновник Монобанку зробить 345 ударних дронів, по одному за кожну загиблу дитину

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Співзасновник Монобанку зробить 345 ударних дронів, по одному за кожну загиблу дитину

Співзасновник Монобанку Володимир Яценко заявив, що не зупиниться, поки не зробить 345 ударних безпілотників – по одному за кожну українську дитину, яка загинула від обстрілів російських загарбників. Про це він написав у своєму Facebook.

– Від ворожого обстрілу по Вінниці знову загинула дитина. Стискаю кулаки, лють та бажання помсти переповнюють – невинні дитячі душі будуть помщені. З цього дня кожен вироблений нами ударний безпілотник тепер має червоний номер, і я не зупинюся, поки не зробимо 345. Кожен такий, відзначений червоним номером, забере життя мінімум шести загарбників. Горіть у пеклі, виродки! – написав Володимир Яценко.

Як повідомлялося раніше, група інженерів із Дніпра на чолі зі співзасновником Монобанку Володимиром Яценком виготовляє для ЗСУ повністю українські БПЛА, які у декілька разів дешевше західних аналогів і водночас не поступаються їм за характеристиками. Вони створили універсальний дрон, який модифікується для потрібного бойового завдання протягом години (розвідник, ударний БПЛА тощо). Як завив ініціатор проєкту в інтерв’ю Фокусу, завдяки новим технологіям виробництва безпілотників Україна може перевершити агресора в кількості та якості протягом року.

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За рахунок нових технологій виробництва безпілотників ми можемо перевершити агресора протягом року - Володимир Яценко

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