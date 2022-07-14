Липень, 14 в 13:09

На підприємстві Snack Production, яке не припиняло працювати з початку повномасштабного вторгнення РФ, вважають, що компаніям, які продовжують діяльність та сплачують податки країні-агресору, не місце на українському ринку.

Співпрацю з Росією тут сприймають не інакше як фінансування війни. Тому у таких складних та небезпечних умовах докладають зусиль, щоб робити свою справу якісно – заради споживачів та майбутнього України.

– Найкращий вклад кожного українця для нашої економіки та добробуту всього народу – це обирати саме українські товари, серед яких, наприклад, Flint, Chipter’s, BIG BOB, Сан Санич, – наголошує експерт підприємства Snack Production Віктор Діордієв.

Українські виробники, що не лише не припинили виробництво, а й нарощують потужності, підтримують економіку країни, є справжнім бізнес-фронтом.

Зараз дивляться

– Чоловік пішов до військкомату і записався в добровольці. Весь цей час я дуже хвилююсь та вірю, що він повернеться з перемогою! Зараз з нетерпінням чекаю на нашу зустріч. Сама працюю на перемогу нашої країни, – розповіла начальниця сектора з технічної документації ГК Snack Production Ганна Самсоненко.

Український бізнес-фронт: чому варто обирати продукцію таких українських виробників, як Snack Production / 2 фотографии

У компанії пишаються такими співробітниками, тим, що змогли створити соціально відповідальний бізнес, і впевнені: після закінчення війни на країну чекають великі позитивні зміни, і вже найближчим часом на нас чекає Перемога.

Фото: Snack Production