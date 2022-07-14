Липень, 14 в 10:09

В Україні з січня станом на червень зросли пропозиції середньої заробітної плати від роботодавців на 9%. Від шукачів роботи так само зросли запити щодо середнього рівня зарплати – на 13%.

Про це повідомляє пресслужба рекрутингової компанії Robota.ua.

У грошовому вимірі з боку роботодавця пропозиція зарплати збільшилась з 16 657 грн у січні до 18 101 у червні. Запити з боку кандидата збільшилися на 13% – з 17 022 грн у січні до 19 287 у червні.

Зараз дивляться

Наголошується, що наразі великий попит на робітників фізичної праці. І до війни таких робітників потребували, а зараз попит став ще більшим, тому є і зростання зарплат.

Найбільша різниця між зарплатами, які пропонують та які хочуть отримувати – у Києві. До того ж цей показник від’ємний.

Багато компаній скоротили заробітні плати. Лише деякі галузі (наприклад, агросектор та ІТ) продовжують виплачувати здебільшого повністю.

Згідно з опитуванням, 45% бізнесів мають проблеми з кількістю замовлень, а це впливає на здатність виплачувати зарплати.

У компанії наголошують, що вийти на довоєнний рівень заробітних плат буде можливо не раніше ніж через 3-4 місяці. Важливими умовами є закінчення бойових дій та відновлення попиту.

Вакансії

У січні на порталі robota.ua було в середньому 100 000 актуальних вакансій. У березні було лише 3 000 – 4 000. Станом на зараз це трохи понад 30 000.

Топ-3 міст за кількістю вакансій: Київ, Львів та Дніпро. Роботу зараз легше знайти у сфері виробництва, Retail та у продажах.

Найбільший попит серед роботодавців – на продавця-консультанта (1500 вакансій). Друге та третє місце – працівники на виробництво та водії.