Євро здорожчав на вісім копійок: скільки коштує валюта в банках 14 липня
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Станом на 14 липня 2022 року офіційний курс євро подорожчав, а долар – стабільний.
Національний банк встановив курс євро на рівні 29,44 грн. Офіційний курс долара залишається незмінним після масштабного вторгнення Росії в Україну – 29,25 грн.
Зараз дивляться
Приватбанк 14 липня пропонує такі курси валют:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|37,1
|38
|Долар/грн
|37,2
|37,8
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,95
|37,9
|Долар/грн
|36,90
|37,85
Курс валют в Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|34,84
|34,94
|Долар/грн
|34,40
|34,49
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|37,50
|38,30
|Долар/грн
|37,20
|37,90
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|29,37
|29,66
|Долар/грн
|29,26
|29,55
На чорному ринку купівля долара 14 липня в середньому по 37,45 грн, продаж – 37,65 грн.
Купують євро в обмінниках у вівторок у середньому по 37,50 грн, продають – за 37,80 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк