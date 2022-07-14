Липень, 14 в 9:01

Станом на 14 липня 2022 року офіційний курс євро подорожчав, а долар – стабільний.

Національний банк встановив курс євро на рівні 29,44 грн. Офіційний курс долара залишається незмінним після масштабного вторгнення Росії в Україну – 29,25 грн.

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Приватбанк 14 липня пропонує такі курси валют:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 37,1 38 Долар/грн 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,95 37,9 Долар/грн 36,90 37,85

Курс валют в Монобанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 34,84 34,94 Долар/грн 34,40 34,49

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 37,50 38,30 Долар/грн 37,20 37,90

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 29,37 29,66 Долар/грн 29,26 29,55

На чорному ринку купівля долара 14 липня в середньому по 37,45 грн, продаж – 37,65 грн.

Купують євро в обмінниках у вівторок у середньому по 37,50 грн, продають – за 37,80 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк