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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар дешевшає, євро здорожчало: курс валют на 19 липня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Долар дешевшає, євро здорожчало: курс валют на 19 липня
Фото: Pixabay

Станом на 19 липня Національний банк встановив офіційний курс євро на рівні 29,66 грн (+25 коп.). Курс долара залишається незмінним від початку війни.

Факти ICTV розповідають, який курс валют в обмінниках українських банків.

Зараз дивляться

Курси долара та євро в деяких обмінниках досить суттєво різняться.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 36,2 37,6
Долар 36,7 37,2

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 36,2 37,4
Долар 36,8 37,4

Курс валют в Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 35,8 35,9
Долар 35,8 35,9

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,0 37,8
Долар 36,9 37,4

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 33,3 37,3
Долар 33,0 37,0
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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