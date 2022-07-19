Липень, 19 в 11:34

Станом на 19 липня Національний банк встановив офіційний курс євро на рівні 29,66 грн (+25 коп.). Курс долара залишається незмінним від початку війни.

Факти ICTV розповідають, який курс валют в обмінниках українських банків.

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Курси долара та євро в деяких обмінниках досить суттєво різняться.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,2 37,6 Долар 36,7 37,2

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,2 37,4 Долар 36,8 37,4

Курс валют в Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 35,8 35,9 Долар 35,8 35,9

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 37,0 37,8 Долар 36,9 37,4

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 33,3 37,3 Долар 33,0 37,0

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк