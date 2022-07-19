Долар дешевшає, євро здорожчало: курс валют на 19 липня
Фото: Pixabay
Станом на 19 липня Національний банк встановив офіційний курс євро на рівні 29,66 грн (+25 коп.). Курс долара залишається незмінним від початку війни.
Факти ICTV розповідають, який курс валют в обмінниках українських банків.
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Курси долара та євро в деяких обмінниках досить суттєво різняться.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,2
|37,6
|Долар
|36,7
|37,2
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,2
|37,4
|Долар
|36,8
|37,4
Курс валют в Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,8
|35,9
|Долар
|35,8
|35,9
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,0
|37,8
|Долар
|36,9
|37,4
Курс валют в Укрсиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|33,3
|37,3
|Долар
|33,0
|37,0
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк