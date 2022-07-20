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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Як отримати грошовий переказ Western Union онлайн – інструкція

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Як отримати грошовий переказ Western Union онлайн – інструкція
Фото: Depositphotos

Western Union – це міжнародна система термінових грошових переказів, що об’єднує понад 200 країн. За її допомогою можна здійснювати та отримувати перекази будь-де.

Як отримати грошовий переказ Western Union на картку онлайн – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як отримати гроші на свою картку

Перекази Western Union можна отримати на картку цілодобово, навіть не виходячи з дому.

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Процедура проста, тому впорається будь-хто. Передусім вам необхідно увійти або зареєструватися на вебсайті Western Union.

Якщо ви вже маєте свій акаунт – просто введіть свій номер телефону та пароль.

Для реєстрації:

  • підтвердьте реєстрацію через вхідний дзвінок IVR – вам зателефонують;
  • придумайте пароль;
  • виберіть таємне запитання та дайте на нього відповідь;
  • натисніть Далі.

Щоб отримати гроші на картку, вам необхідно:

  • авторизуватись в особистому кабінеті – вказати номер телефону та пароль;

  • ввести №MTCN, ім’я відправника, країну, суму і обрати платіжну картку, щоб отримати свої гроші.

Зважайте, що у Western Union існують певні ліміти на отримання коштів:

  • $2 тис. (еквівалент у грн) за транзакцію;
  • $7,5 тис. (еквівалент у грн) за тиждень;
  • $15 тис. (еквівалент у грн) за місяць.
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