Євро піднявся у ціні, долар – без змін: курс валют в Україні
У середу, 20 липня, курс долара залишається без змін і становить 29,25 грн. Курс євро піднявся на 33 копійки і зараз становить 29,99 грн.
Середній курс долара у банках становить – 36,50-37,10 грн.
Зараз дивляться
Мінімальний курс купівлі євро – 32,5 грн, максимальний – 37,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 34,35 грн, максимальний – 38,5 грн.
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,2
|37,5
|Долар
|36,4
|36,9
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,2
|37,3
|Долар
|36,5
|37,2
Курс валют в Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,6
|35,7
|Долар
|35,6
|35,7
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,6
|37,5
|Долар
|36,5
|37
Курс валют в Укрсиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|33,0
|37,0
|Долар
|33,7
|37,4
За даними Finance.ua, в обмінниках України долар коштує 36,65-36,97 грн, євро 37,13-37,50 грн.
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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Фото: Depositphotos