Липень, 20 в 12:27

У середу, 20 липня, курс долара залишається без змін і становить 29,25 грн. Курс євро піднявся на 33 копійки і зараз становить 29,99 грн.

Середній курс долара у банках становить – 36,50-37,10 грн.

Зараз дивляться

Мінімальний курс купівлі євро – 32,5 грн, максимальний – 37,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 34,35 грн, максимальний – 38,5 грн.

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,2 37,5 Долар 36,4 36,9

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,2 37,3 Долар 36,5 37,2

Курс валют в Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 35,6 35,7 Долар 35,6 35,7

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 36,6 37,5 Долар 36,5 37

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 33,0 37,0 Долар 33,7 37,4

За даними Finance.ua, в обмінниках України долар коштує 36,65-36,97 грн, євро 37,13-37,50 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

Фото: Depositphotos