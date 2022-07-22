Україна обговорює з МВФ можливість перегляду графіка виплат за боргом
Україна домовляється з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями про можливість перегляду графіка виплат за зовнішнім боргом.
Про це розповів урядовий уповноважений з питань держборгу Юрій Буца.
– Ми спілкуємося з МФО також, але там суто юридично можуть бути інші підходи. Думаємо у цьому напрямку, – сказав він.
За словами Буци, при продовженні всіх виплат Україна за підсумками року перерахує МВФ більше коштів, ніж отримає від нього навіть з урахуванням отриманих після початку повномасштабної війни $1,4 млрд.
Він зазначив, що є два основні варіанти вирішення проблеми: або хтось із членів G7 готовий замістити ці виплати, або МВФ збільшує фінансування України через нову програму.
Проте є труднощі з початком нової програми, оскільки вкрай складно зробити макропрогноз на термін її дії.
– Спілкуємося з МВФ, яким може бути рішення. Поки що рано говорити, які будуть варіанти. Бачимо проблему відтоку, але не можемо сказати, що у нас є якесь рішення, про яке публічно можемо повідомити, – заявив Буца.