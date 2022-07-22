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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна обговорює з МВФ можливість перегляду графіка виплат за боргом

Валентина Чорна, редакторка стрічки
будівля МВФ
Фото: Depositphotos

Україна домовляється з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями про можливість перегляду графіка виплат за зовнішнім боргом.

Про це розповів урядовий уповноважений з питань держборгу Юрій Буца.

– Ми спілкуємося з МФО також, але там суто юридично можуть бути інші підходи. Думаємо у цьому напрямку, – сказав він.

За словами Буци, при продовженні всіх виплат Україна за підсумками року перерахує МВФ більше коштів, ніж отримає від нього навіть з урахуванням отриманих після початку повномасштабної війни $1,4 млрд.

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Він зазначив, що є два основні варіанти вирішення проблеми: або хтось із членів G7 готовий замістити ці виплати, або МВФ збільшує фінансування України через нову програму.

Проте є труднощі з початком нової програми, оскільки вкрай складно зробити макропрогноз на термін її дії.

– Спілкуємося з МВФ, яким може бути рішення. Поки що рано говорити, які будуть варіанти. Бачимо проблему відтоку, але не можемо сказати, що у нас є якесь рішення, про яке публічно можемо повідомити, – заявив Буца.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
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