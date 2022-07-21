Липень, 21 в 0:00

Виплати по євробондах, які були відстрочені для України до кінця 2023 року, дозволять Україні заощадити $2,5 млрд у найближчі два роки.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Тільки у вересні ми мали платіж $1,4 млрд. Загалом, йдеться про потенційну економію для бюджету в найближчі два роки в $2,5 млрд. Про те, що ми робитимемо далі, буде зрозуміло після того, як ми зможемо перемогти у війні, – сказав він.

Сергій Марченко додав, що Київ запропонував кредиторам відстрочку за 13 випусками виплат тіла кредиту та відсотків. При цьому глава Мінфіну зазначив, що “ситуація турбулентна, але нам потрібен час для перепочинку”.

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Міністр Марченко зазначив, що після повернення оподаткування імпортних товарів Мінфін розраховує на збільшення надходжень від митниці на 6-7 млрд грн на місяць до 20 млрд грн щомісяця.

Наприкінці червня американське видання Bloomberg писало, що українські чиновники вивчають можливість реструктуризації зовнішнього боргу. На той момент розглядалося кілька сценаріїв.