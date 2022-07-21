Липень, 21 в 9:45

Європейська валюта після різкого здорожчання на 33 копійки напередодні у четвер, 21 липня, здешевшала на 19 копійок.

Нацбанк України встановив курс євро на рівні 29,80 грн, вартість американського долара не змінилася – 29,25 грн.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,2 37,7 Долар 36,6 37,1

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 36,2 37,4 Долар 36,5 37,1

Курс валют в Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 35,7 35,79 Долар 35,7 35,79

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 36,7 37,7 Долар 36,7 37,2

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 33,7 37,4 Долар 33 37

На чорному ринку вартість долара варіюється в діапазоні 36-37 грн, євро – 37,30 грн.

В обмінниках 21 липня долар у середньому можна придбати по 36,70 грн, а євро – по 37,20 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк