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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро здешевшало на 19 копійок: актуальний курс валют в Україні

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Євро
Фото: Depositphotos

Європейська валюта після різкого здорожчання на 33 копійки напередодні у четвер, 21 липня, здешевшала на 19 копійок.

Нацбанк України встановив курс євро на рівні 29,80 грн, вартість американського долара не змінилася – 29,25 грн.

Курс валют від НБУ на 21 липня

Фото: НБУ

 

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 36,2 37,7
Долар 36,6 37,1

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 36,2 37,4
Долар 36,5 37,1

Курс валют в Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 35,7 35,79
Долар 35,7 35,79

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 36,7 37,7
Долар 36,7 37,2

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 33,7 37,4
Долар 33 37

На чорному ринку вартість долара варіюється в діапазоні 36-37 грн, євро – 37,30 грн.

В обмінниках 21 липня долар у середньому можна придбати по 36,70 грн, а євро – по 37,20 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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