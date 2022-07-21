Євро здешевшало на 19 копійок: актуальний курс валют в Україні
Фото: Depositphotos
Європейська валюта після різкого здорожчання на 33 копійки напередодні у четвер, 21 липня, здешевшала на 19 копійок.
Нацбанк України встановив курс євро на рівні 29,80 грн, вартість американського долара не змінилася – 29,25 грн.
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,2
|37,7
|Долар
|36,6
|37,1
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,2
|37,4
|Долар
|36,5
|37,1
Курс валют в Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|35,7
|35,79
|Долар
|35,7
|35,79
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|36,7
|37,7
|Долар
|36,7
|37,2
Курс валют в Укрсиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|33,7
|37,4
|Долар
|33
|37
На чорному ринку вартість долара варіюється в діапазоні 36-37 грн, євро – 37,30 грн.
В обмінниках 21 липня долар у середньому можна придбати по 36,70 грн, а євро – по 37,20 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк