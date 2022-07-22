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Кабмін відніс до пріоритетів підготовку до зими та облаштування укриттів – Шмигаль

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Кабмін відніс до пріоритетів підготовку до зими та облаштування укриттів – Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Кабінет міністрів України відніс до пріоритетів фінансування з бюджету витрат місцевої влади на підготовку до опалювального сезону, а також на облаштування бомбосховищ.

Про це поінформував сьогодні на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він пояснив, що в умовах воєнного стану кошти з державного бюджету спрямовують насамперед на оборону.

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– Другий пріоритет фінансування стосується соціальних видатків та критичної інфраструктури. Тепер до другої черги пріоритетності фінансування ми вносимо також видатки місцевої влади, які стосуються підготовки до опалювального сезону, а також ремонтів та облаштуванням споруд цивільного захисту, особливо в освітніх закладах, – наголосив Шмигаль.

В рамках підготовки до зими буде здійснюватися фінансування ремонтів та реконструкцій мереж теплопостачання, придбання опалювального обладнання, заходи з енергозбереження.

За словами очільника Кабміну, це питання вже обговорювалося з головами ОВА в середу на селекторній нараді. А сьогодні уряд ухвалив відповідне рішення.

Нещодавно Кабінет міністрів зафіксував ціну газу для виробників тепла на рівні 7,40 грн за кубометр. Це потрібно для стримування комунальних тарифів, зокрема на тепло та гарячу воду. Така фіксована ціна на газ діятиме до 31 травня 2023 року.

Джерело: Урядовий портал
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