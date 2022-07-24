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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курсу долара по 29 в Україні більше не буде – ексглава Мінекономіки

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
долар
Фото: Pexels

Курс долара до гривні вже не зможе повернутися до довоєнного рівня, вважає ексміністр економіки та президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов.

Про це він заявив 24 липня в ефірі національного телемарафону.

– Це нездійсненна мрія. Курсу по 29 більше не буде, – стверджує Мілованов.

За його оцінками, реалістичним можливо повернення курсу по 36 грн за долар – зараз в обмінниках він бачив курс у 39,5.

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– Це станеться, якщо, наприклад, піде експорт зерна відповідно до угоди про розблокування портів. Чи значно збільшиться міжнародна фінансова допомога, чи досить швидко закінчиться війна. Якщо війна продовжуватиметься довше, то на курс буде тиск, щоб він зростав, – пояснив колишній міністр.

Він наголосив, що війна – це дуже дорого, вона створює бюджетний дефіцит, частина якого покривається “друкарським верстатом”.

Раніше НБУ підвищив курс долара на 25%, а також зберіг облікову ставку на рівні 25%. За його оцінками, до кінця року інфляція в Україні сягне 30%.

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