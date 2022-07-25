Липень, 24 в 23:18

Внутрішньо-переміщені особи, які залишилися без роботи, переважно не можуть працевлаштуватися через відсутність робочих місць. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пояснила, як держава допомагає ВПО та які є можливості на ринку праці.

– Держава робить, що може. Я говорю про програму єРобота. 37 млн грн вже витрачено на те, щоб забезпечити робочі місця. Тобто роботодавцям виплачується 6,5 тис. грн. І такі виплати проходять протягом двох місяців за робоче місце для ВПО. Близько 8 тис. ВПО вже мають роботу, але в кількості та потребі, це не співмірні речі. Тому ми залучаємо наших міжнародників. Ми домовляємося з ними про програми щодо створення робочих місць. Вони йдуть нам назустріч.

За словами Верещук, зараз немає великого попиту на перекваліфікацію чи навчальні курси, оскільки ВПО чекають на швидке звільнення своїх домівок від російської армії.

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