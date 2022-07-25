Євро здешевшав на п’ять копійок: курс валют в Україні станом на 25 липня
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Станом на 25 липня Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 37,22 грн. Це на п’ять копійок менше, ніж попереднього банківського дня.
Нагадаємо, що з 21 липня НБУ підняв офіційний курс долара одразу на 25%, зафіксувавши його на рівні 36,57 грн.
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|
38,4
|39,7
|Долар
|38,5
|39,2
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,00
|39,10
|Долар
|38,00
|39,00
Курс валют в Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,27
|37,57
|Долар
|36,57
|36,87
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,40
|39,80
|Долар
|38.20
|39,10
Курс валют в Укрсиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,22
|38,25
|Долар
|36,57
|37,57
В обмінниках станом на 25 липня за долар пропонують в середньому 38,43 грн, а продають – по 38,97 грн, євро купують по 38,70 грн і продають по 39,58 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк