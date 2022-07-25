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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро здешевшав на п’ять копійок: курс валют в Україні станом на 25 липня

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
курс валют
Фото: Depositphotos

Станом на 25 липня Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 37,22 грн. Це на п’ять копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Нагадаємо, що з 21 липня НБУ підняв офіційний курс долара одразу на 25%, зафіксувавши його на рівні 36,57 грн.

курс НБУ

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро
38,4
 39,7
Долар 38,5 39,2

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,00 39,10
Долар 38,00 39,00

Курс валют в Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,27 37,57
Долар 36,57 36,87

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,40 39,80
Долар 38.20 39,10

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,22 38,25
Долар 36,57 37,57

В обмінниках станом на 25 липня за долар пропонують в середньому 38,43 грн, а продають – по 38,97 грн, євро купують по 38,70 грн і продають по 39,58 грн.

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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