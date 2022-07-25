Липень, 25 в 11:43

Станом на 25 липня Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 37,22 грн. Це на п’ять копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Нагадаємо, що з 21 липня НБУ підняв офіційний курс долара одразу на 25%, зафіксувавши його на рівні 36,57 грн.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,4 39,7 Долар 38,5 39,2

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,00 39,10 Долар 38,00 39,00

Курс валют в Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,27 37,57 Долар 36,57 36,87

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 38,40 39,80 Долар 38.20 39,10

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,22 38,25 Долар 36,57 37,57

В обмінниках станом на 25 липня за долар пропонують в середньому 38,43 грн, а продають – по 38,97 грн, євро купують по 38,70 грн і продають по 39,58 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк