Близько 40 топових міжнародних компаній вже закрили бізнес в РФ, 700 – призупинили діяльність

Липень, 26 в 15:35

Станом на 24 липня аналітики KSE Institute ідентифікували близько 2 345 компаній, організацій і їх брендів з 78 країн та 56 галузей і їхню позицію щодо роботи на ринку РФ, близько половини з них публічні.

Для ~800 публічних груп компаній також були ідентифіковані (за можливості) їхній операційний бізнес в РФ (наявність контрольної частки в юридичній особі), що дало змогу підрахувати вартість інвестованого в країні капіталу (близько $116,7 млрд), локальну виручку (на загальну суму $228,3 млрд), а також персонал (близько 0,855 млн осіб).

1 638 іноземних компаній вже скоротили, призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Також на цьому тижні ми додали інформацію про 39 компаній, які завершили продаж свого бізнесу в Росії.

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Зібрана з офіційних реєстрів інформація вже доступна і систематизована у вигляді нового статусу KSE вийшли і представлена нижче в розділі Тижневий фокус.

Як видно з таблиць нижче, станом на 24 липня компанії, які вже повністю вийшли з РФ, мали 187 тис. людей персоналу, $16,8 млрд річного доходу та $6,5 млрд капіталу.

Компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали 103 тис. людей персоналу, $30,1 млрд річного доходу та $17,6 млрд капіталу.

А компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 117 тис. людей персоналу, річний дохід у розмірі $58,4 млрд і $33,1 млрд капіталу.

Якщо з початку російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які згортають операції в РФ, різко зростав до середини березня, то протягом останнього місяця співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється, хоча ми все ще бачимо періодичне зростання частки тих компаній, які залишаються на ринку РФ.

Тим не менше, близько половини (48,2%) компаній вже заявили про вихід з ринку РФ, але 30,1% все ще залишаються присутніми в країні і лише 1,7% здійснили повний вихід.

Тижневий фокус: близько 40 топових компаній закрили бізнес в Росії

Про плани вийти з ринку РФ повністю заявили більше 400 компаній і ще більше 700 призупинили діяльність.

Наразі близько 40 топових міжнародних компаній повністю завершили вихід з Росії.

Щоб вийти, компаніям доводиться передавати свої активи безкоштовно, продавати з величезною знижкою, передавати або продавати власному менеджменту.

– Для порівняння: під час апартеїду в Південній Африці за понад 20 років з південноафриканського ринку вийшло лише близько 200 компаній. За 140 днів варварської агресії з Росії вийшло вже майже в шість разів більше, – сказав Дмитро Кулеба.

Проте для багатьох компаній вихід з ринку може розтягнутися на роки.

– Ми наполегливо працюємо над завершенням нашої присутності в Росії, але я не думаю, що це станеться протягом наступного кварталу […] це досить складний процес, – коментує CEO Philip Morris, в інтерв’ю Bloomberg Television Яцек Ольчак.

Незважаючи на складність, окремі компанії вдаються до рішучих кроків.

Як наприклад, McDonald’s в громадському харчуванні в громадському харчуванні, Societe Generale в банківському секторі чи Renault в автомобілебудуванні. McDonald’s став одним з найбільш відомих випадків виходу компанії з Росії, привернувши багато уваги.

Свої ресторани компанія продала власному франчайзі. Societe Generale продав Росбанк Інтерросу Володимира Потаніна. Чистий збиток Групи склав близько €3,2 млрд.

В той же час, HSBC, Citi і Unicredit ведуть переговори про продаж свого російського бізнесу, але безрезультатно протягом всього цього часу.

Санкції суттєво вплинули на автомобільну галузь – більшість автомобільних заводів були вимушені зупинитись.

Втім абсолютна більшість виробників залишаються в РФ, виплачують зарплату своїм співробітникам, якщо не повністю то частково.

Лише Renault передав свою частку концерну АвтоВАЗ Науково-дослідницькому автомобільному інституту фактично безкоштовно.

Якщо ж розділити компанії, що повністю вийшли з Росії, по секторах, то найбільше число складають компанії, що надають професійні послуги, зокрема консалтинг, бухгалтерські, рекламні та юридичні послуги.

Це не дивно, адже виходу більшості з них сприяло введення санкцій (крім юридичних послуг).

Серед компаній, що вийшли, зокрема, велика четвірка аудиторських компаній Deloitte, EY, KPMG, PwC, юридична компанія McKinsey, рекламні компанії Ogilvy & Mather, GroupM тощо.

Для цих компаній найпоширенішою стратегією є відділення російського бізнесу як незалежної компанії, яка не має зв’язку з попереднім власником і більше не може використовувати назву компанії.

Одним з найчисельніших за кількістю компаній, що покинули ринок РФ став сектор FMCG, включаючи десять виробників харчовий продуктів, напоїв, алкогольних напоїв та тютюну, два виробники косметики та виробника упаковки.

Зокрема ринок покинули Arla Foods, Nutreco, Sodexo, Raisio, Hortex, Primo Water, Fazer, Paulig, Tchibo, Imperial Brands. Покинули ринок і три виробники одягу LPP, Marks & Spencer та Brav.

У списку набагато менш представлені компанії важкої промисловості, адже їм важче вийти з ринку.

З іншого боку, саме їх вихід промислових компаній найбільше впливає на російську економіку.

Оскільки процес може розтягуватися на роки, важливим є продовжувати тиснути на бізнес, не даючи компаніям можливості відновлювати співпрацю з РФ, а навпаки, наближати їх до повного виходу з ринку.

Більше деталей та графіків за посиланням: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/11-y-vipusk-shhotizhnevogo-daydzhesta-pro-vpliv-vihodu-inozemnih-kompaniy-na-ekonomiku-rf/