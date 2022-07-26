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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро в обмінниках підскочили в ціні: курс валют в Україні на 26 липня

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Долар і євро в обмінниках підскочили в ціні: курс валют в Україні на 26 липня
Фото: Depositphotos

Офіційний курс долара в Україні 26 липня не змінився. Національний банк встановив його на рівні 36,57 грн за $1.

Нагадаємо, що з 21 липня НБУ підняв офіційний курс американської валюти на 25% і зафіксував його на такому рівні.Водночас євро здорожчало на 20 копійок – з 37,21 до 37,41.

Зараз дивляться

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,5 39,8
Долар 38,7 39,3

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,4 39,4
Долар 38,5 39,3

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 37,3 37,6
Долар 36,6 36,9

В обмінниках євро можна купити в середньому за 39,6 грн, а продати за 40 грн. Долар в обмінниках в середньому купують за 39,1 грн, а продають за 39,4 грн. Порівняно з 25 липня, курс валют в обмінниках підскочив.

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