Долар і євро в обмінниках підскочили в ціні: курс валют в Україні на 26 липня
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Офіційний курс долара в Україні 26 липня не змінився. Національний банк встановив його на рівні 36,57 грн за $1.
Нагадаємо, що з 21 липня НБУ підняв офіційний курс американської валюти на 25% і зафіксував його на такому рівні.Водночас євро здорожчало на 20 копійок – з 37,21 до 37,41.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,5
|39,8
|Долар
|38,7
|39,3
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,4
|39,4
|Долар
|38,5
|39,3
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|37,3
|37,6
|Долар
|36,6
|36,9
В обмінниках євро можна купити в середньому за 39,6 грн, а продати за 40 грн. Долар в обмінниках в середньому купують за 39,1 грн, а продають за 39,4 грн. Порівняно з 25 липня, курс валют в обмінниках підскочив.