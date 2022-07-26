Липень, 26 в 20:02

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду задовольнив скаргу Приватбанку та скасував рішення судів попередніх інстанцій. Про це повідомила пресслужба банку 26 липня.

Суд також відмовив у позові пов’язаній з колишніми власниками Приватбанку компанії Тріантал Інвестментс ЛТД про визнання протиправним та скасування розпорядження НБУ від 17.10.2016 щодо інспекційної перевірки банку.

За її результатом регулятор виявив численні порушення в діяльності менеджменту та колишніх власників Приватбанку в період до 2016 року та дійшов висновку про необхідність виведення банку з ринку як єдиної можливості врятувати його від банкрутства і зберегти фінансову стабільність в Україні.

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Рішення Верховного суду в цій справі є остаточним.

— Ця перемога в суді підтверджує невпинну боротьбу банку за свої права і демонструє можливість дотримання верховенства права в Україні, – зазначили у пресслужбі.

Приватбанк націоналізували у грудні 2016 року. Кабмін підтримав пропозицію Національного банку про націоналізацію Приватбанку.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. На це рішення НБУ, Мінфін та Приватбанк подали апеляцію.

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Джерело: Приватбанк