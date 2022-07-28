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ОККО відбудовує постраждалі освітні заклади Київщини

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
ОККО відбудовує постраждалі освітні заклади Київщини
Фото: Depositphotos

Компанія ОККО власним коштом відновлює будівлю ліцею №1 у Гостомелі, загальноосвітню школу у с. Розважів та Бобрицьку гімназію з початковою школою.

Усі вони були пошкоджені під час бойових дій на території Київської області.

На відбудову закладів компанія виділила 40 млн грн.

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– Наразі біля 40% відновлювальних робіт у ліцеї виконано. Тут у нас йде повна заміна покрівлі, відновлення пошкоджених фрагментів фасаду, заміна вікон та склопакетів, дверей, внутрішні роботи, генпідрядник також приводить до ладу систему опалення, –  зазначила керівниця департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

У двох інших навчальних закладах запланована заміна вікон, ремонт покрівель тощо. Відновлювальні роботи компанія планує завершити до початку навчального року.

Нагадаємо також, що минулого тижня компанія підтримала ініціативу Першої леді країни Олени Зеленської зі збору коштів на реанімобілі.

Кошти, які компанія перерахує через платформу UNITED24, підуть на закупівлю п’яти машин швидкої допомоги класу С. Ці швидкі будуть обладнані усім необхідним, щоб допомогти медикам доправити до лікарні важкопоранених.

Крім того, ОККО з березня поблизу гарячих точок безкоштовно пригощає захисників та захисниць України хотдогами та кавою; підтримує пальним БФ Повернись живим та інші волонтерські і громадські організації.

На початку червня компанія виділила 220 тис. л пального для потреб відновлення інфраструктури Чернігова та низки міст Київської області – Ірпеня, Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Бородянки.

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