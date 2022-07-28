Липень, 28 в 14:41

Станом на 28 липня Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні – 36,56 грн.

Євро здорожчав на 7 копійок і його вартість становить – 37,12, грн.

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,2 40,8 Долар 39,4 39,95

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,50 40,80 Долар 39,50 40,50

Курс валют в Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,3 37,59 Долар 36,57 36,87

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,00 40,90 Долар 39,70 40,30

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,13 38,15 Долар 36,57 37,57

В обмінниках станом на 28 липня за долар пропонують в середньому 40,55 грн, а продають – по 40,85 грн, євро купують по 40,80 грн і продають по 41,35 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк