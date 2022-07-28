Євро здорожчав, долар – без змін: курс валют в Україні
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Станом на 28 липня Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні – 36,56 грн.
Євро здорожчав на 7 копійок і його вартість становить – 37,12, грн.
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,2
|40,8
|Долар
|39,4
|39,95
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,50
|40,80
|Долар
|
39,50
|40,50
Курс валют в Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,3
|37,59
|Долар
|36,57
|36,87
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00
|40,90
|Долар
|39,70
|40,30
Курс валют в Укрсиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,13
|38,15
|Долар
|36,57
|37,57
В обмінниках станом на 28 липня за долар пропонують в середньому 40,55 грн, а продають – по 40,85 грн, євро купують по 40,80 грн і продають по 41,35 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк