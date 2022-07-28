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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро здорожчав, долар – без змін: курс валют в Україні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Євро здорожчав, долар – без змін: курс валют в Україні
Фото: Depositphotos

Станом на 28 липня Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні – 36,56 грн.

Євро здорожчав на 7 копійок і його вартість становить – 37,12, грн.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,2 40,8
Долар 39,4 39,95

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,50 40,80
Долар
39,50
 40,50

Курс валют в Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,3 37,59
Долар 36,57 36,87

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,00 40,90
Долар 39,70 40,30

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,13 38,15
Долар 36,57 37,57

В обмінниках станом на 28 липня за долар пропонують в середньому 40,55 грн, а продають – по 40,85 грн, євро купують по 40,80 грн і продають по 41,35 грн.

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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