Липень, 29 в 18:55

Під час дії воєнного стану в Україні банки зможуть підвищувати до 20% ставку для нових кредитів для бізнесу.

Про це заявив на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що уряд сьогодні вносить зміни в положення щодо програм цільового кредитування. Мета змін – відновлення економічної активності в Україні.

Зараз дивляться

За словами Шмигаля, підвищення Національним банком облікової ставки до 25% загальмувало програми кредитування, і на це звертають увагу самі представники бізнесу.

– Після підвищення облікової ставки з боку НБУ такі програми загальмували. Про це говорить бізнес. Тому уряд сьогодні внесе зміни, які дадуть змогу прибрати ті бар’єри, що з’явилися за програмою “5-7-9”, фінансового лізингу і програмою державних портфельних гарантій, – заявив очільник Кабміну.

Він запевнив, що основна мета змін – активізувати програми кредитування бізнесу.

– На період воєнного стану банки тепер зможуть збільшувати ставку до 20% для нових кредитів. Акцент також робиться на інвестиційних кредитах. Основна мета змін – активізувати програми пільгового кредитування для бізнесу, – наголосив Шмигаль.

Як відомо, “Доступні кредити 5-7-9%” – це державна програма, яка передбачає пільгове кредитування для малого та середнього бізнесу з річним доходом до 50 млн грн і більше.

У червні Денис Шмигаль запевнив, що уряд планує і надалі розвивати кредитування за програмою 5-7-9, попри підвищення облікової ставки НБУ до 25%. Зазначалося, що Кабмін працює над спрощенням умов для отримання кредитів.