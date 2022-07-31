Липень, 31 в 19:47

Чому така фінансова подушка може знадобитися кожному вже найближчим часом? Завдяки чому, навіть в умовах фінансової скрути можна заощаджувати на “чорний день”?

Як вирахувати такий рятівний бюджет під умови війни – запитуємо в експерта з фінансової грамотності, приватного інвестора – Василя Матія.

Фінансова подушка – це наша професійна продуктивність. І ось чому:

Наявність накопичень робить нас більш стійкими. Я б навіть сказав антикрихкими. Під час повномасштабної війни ми зрозуміли, що ракета може прилетіти у домівку кожної людини, так і від скорочення ніхто не застрахований.

Зараз дивляться

Тож маючи стабільні накопичення, ми маємо гарантію, що легше переживемо форс-мажорні обставини, це дає нам відчуття певної захищеності. А коли людина перебуває у психологічній рівновазі – вона є більш продуктивною, ефективною до заробітку грошей, здатною до прийняття виважених рішень.

Накопичувати можна з будь-якими доходами

Маленький заробіток в жодному разі не є виправданням для того, аби не вести накопичення. Тому що заощаджувати можна майже з будь-яким рівнем доходів.

Дослідження фінансових експертів свідчать про те, що 10% від доходу ми просто не помічаємо, якщо ми їх заощаджуємо. Не залежно від того, багато чи мало ми заробляємо. А завдяки ефекту плину часу і планомірному назбируванню – ці кошти стають відчутними та вагомими для кожної людини.

Найкраще зберігати кошти, щойно як ми їх отримали і не встигли приступити до витрат. Якщо ж ви відчуваєте слабкість до емоційної покупки, дайте собі, так би мовити, переспати з цією думкою і так вже приймати остаточне рішення.

Скільки відкласти?

Зазвичай, коли мене запитували, на який проміжок часу варто заготувати фінансову подушку, я відповідав, що приблизно на три місяці. Але враховуючи, що ми живемо не просто у форс-мажорних обставинах, а під час повномасштабної війни, то я б радив збільшити цей термін мінімум до шести місяців (щонайменше помножити свій місячний бюджет на шість).

Тому що ризики повоєнні значно вищі за ті, що бувають за мирного часу. Й чіткої суми, скільки варто відкласти, щоб бути спокійним, вам ніхто не назве, окрім вас. Адже тільки ви знаєте свої реальні витрати та потреби. А якщо не знаєте, то однозначно варто почати вести облік витрат. Тому що зараз набагато простіше допустити так званий касовий розрив, коли наші видатки стають більшими, ніж наші доходи. У такому випадку є ризик усвідомити матеріальне фіаско, коли вже буде запізно щось виправити.

Чому не варто відкладати зі стартом

Щодня країна має справу з ризиками погіршення макроекономічної стабільності через війну. А ще на додачу ризики зростання інфляції, і найголовніше, через повномасштабну війну нині маємо низький попит на робочу силу в Україні, що несе більше загрози втрати роботи через фінансові проблеми у роботодавців.

Тобто причиною саме вашого скорочення може стати не рівень вашої кваліфікації, а фінансові проблеми роботодавця. А це неабияк ускладнює пошук роботи, а відтак і термін вашої фінансової подушки.

Де зберігати кошти?

На щастя, живемо у дуже прогресивній державі в аспекті цифровізації фінансів. Тому фактично готівка нам не потрібна, ми можемо користуватися банківською карткою майже будь-де. Виняток: віддалені села.

Тому я є прихильником того, щоб більша частина капіталу була у безготівковій формі. Адже ці кошти не можна загубити, їх не можна викрасти (за умови дотримання базових правил фінансової безпеки). І скористатися ними можна у різних державах.

Для власного спокою, до прикладу 10% від цих заощаджень можна тримати у готівці, у зручній для вас валюті. Загалом, задля безпеки – свої кризові заощадження раджу тримати, так би мовити, у різних кошиках, у різних активах, а ще краще у банках різних держав.

Війна – особливий час для фінансової грамотності

Повсюдне скорочення доходів в українців та зростання цін на базові речі – доводять, що війна – це особливо ризикований період втрапити у матеріальне фіаско. Однак, завдяки таким нехитрим навичкам накопичення, ми стаємо більш стійкими і просто захищаємо себе від зайвого стресу. А ми всі знаємо, як стрес, саме на тлі фінансових негараздів, може отруювати життя.

Фінансова грамотність – це те, що дає впевненість і свободу навіть під час воєнного стану, дає змогу реалізовувати ті, чи інші наші фінансові цілі. А що може бути краще, коли ми їх досягаємо!