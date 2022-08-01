Серпень, 01 в 12:13

Європейська валюта після невеликого здешевлення перед вихідними у понеділок, 1 серпня, подорожчала одразу на 34 копійки. Американський долар стабільно лишається на рівні 36,56 грн.

Нацбанк України на 1 серпня встановив офіційний курс євро на рівні 37,33 грн.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39.2 40,8 Долар 39,4 39,95

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,60 40,80 Долар 39,50 39,95

Курс валют в Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,3 37,59 Долар 36,57 36,87

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,20 41,20 Долар 39,70 40,70

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,34 38,35 Долар 36,57 37,57

В обмінниках 1 серпня вартість долара коливається в діапазоні 40-41,20 грн, євро – від 40,9 грн до 42 грн.

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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк