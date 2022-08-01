Євро здорожчало на 34 копійки: курс валют в Україні на 1 серпня
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Європейська валюта після невеликого здешевлення перед вихідними у понеділок, 1 серпня, подорожчала одразу на 34 копійки. Американський долар стабільно лишається на рівні 36,56 грн.
Нацбанк України на 1 серпня встановив офіційний курс євро на рівні 37,33 грн.
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39.2
|40,8
|Долар
|39,4
|39,95
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,60
|40,80
|Долар
|
39,50
|39,95
Курс валют в Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,3
|37,59
|Долар
|36,57
|36,87
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,20
|41,20
|Долар
|39,70
|40,70
Курс валют в Укрсиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,34
|38,35
|Долар
|36,57
|37,57
В обмінниках 1 серпня вартість долара коливається в діапазоні 40-41,20 грн, євро – від 40,9 грн до 42 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк