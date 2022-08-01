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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро здорожчало на 34 копійки: курс валют в Україні на 1 серпня

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Євро
Фото: Depositphotos

Європейська валюта після невеликого здешевлення перед вихідними у понеділок, 1 серпня, подорожчала одразу на 34 копійки. Американський долар стабільно лишається на рівні 36,56 грн.

Нацбанк України на 1 серпня встановив офіційний курс євро на рівні 37,33 грн.

Курс валют на 1 серпня

Фото: НБУ

 

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39.2 40,8
Долар 39,4 39,95

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,60 40,80
Долар
39,50
 39,95

Курс валют в Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,3 37,59
Долар 36,57 36,87

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,20 41,20
Долар 39,70 40,70

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,34 38,35
Долар 36,57 37,57

В обмінниках 1 серпня вартість долара коливається в діапазоні 40-41,20 грн, євро – від 40,9 грн до 42 грн.

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НБУ заборонив показувати курси валют на табло обмінників

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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