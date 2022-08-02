Chernovetskyi Investment Group продовжує підтримувати Україну у цей важкий час

Серпень, 02 в 15:26

За п’ять місяців воєнного стану CIG надав допомогу на суму 85,5 млн грн.

Зокрема, 9,6 млн грн було спрямовано на медикаменти, медичне обладнання та гуманітарну допомогу.

Ще 11,3 млн грн CIG перерахував на спеціальний рахунок НБУ, у фонди Повернись Живим та Save Ukraine, а на 30 млн грн придбав військові ОВДП.

Зараз дивляться

34,6 млн грн було витрачено на транспорт, одяг та обладнання.

CIG продовжуватиме спрямовувати кошти на гуманітарні цілі та допомагати Україні зараз вистояти, а потім – відновитися.

Про CIG

Chernovetskyi Investment Group (CIG) — одна з найбільших інвестиційних компаній у Східній Європі, заснована у 2013 році.

Її інвестиційний потенціал – понад $100 млн. Маючи інвестиції на міжнародному рівні, CIG фокусується на українському IT-ринку.

CIG є засновником платформи CIG R&D LAB – проєкту із розвитку ІТ в Україні, який об’єднує три технічних університети у Львові, Харкові та Одесі.

Детальніше: http://cig.vc/