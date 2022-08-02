Детінізація працює: Гетманцев пояснив значні надходження до бюджету

Серпень, 02 в 11:26

Дефіцит державного бюджету скоротився у 38 разів за місяць. Як повідомили у Міністерстві фінансів, якщо у червні він становив понад 141 млрд грн, то у липні – 3,7 млрд грн.

Такого скорочення дефіциту вдалося досягти завдяки значним надходженням. Адже минулого місяця до українського бюджету надійшло майже 170 млрд грн, з яких 80 млрд – це міжнародна допомога.

Перевиконання бюджету означає, що бізнес відмовився від схем з ухилення від оподаткування і у співпраці з державою дає відповідні надходження. Таке пояснення озвучив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.

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– Та детінізація, на якій наголошував президент, відбувається. Брудні схеми з податком на додану вартість повністю припинені. Про це свідчить те, що за сім місяців надходження від ПДВ у 1,5 рази більше, ніж минулого року, – додав він.

Данило Гетманцев пояснив, що при падінні економіки, за розрахунками Нацбанку, в першому півріччі на 28%, план надходжень до держбюджету перевиконано за сім місяців цього року істотно – на понад 4%.

А якщо говорити рік до року і порівняти мирний 2021-й з воєнним 2022 роком, то є на 25% перевиконання бюджету.