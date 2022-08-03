Квитанції за газ: у Нафтогазі пояснили, кому і за що потрібно платити

Серпень, 03 в 14:26

Серед споживачів досі існує плутанина в обов’язках різних компаній, зокрема Нафтогазу та облгазів, тому компанія дала пояснення – кому і за що потрібно сплачувати.

– Існують два типи компаній, які напряму працюють з населенням – газопостачальні та оператори газорозподільних мереж (ГРМ). Перші постачають газ населенню, другі – контролюють та обслуговують трубу, якою цей газ доставляється до споживача, а також обсяги споживання, – кажуть в Нафтогазі.

Через війну кількість постачальників газу скоротилася з 50 до 12 компаній, тому зараз для 12,3 млн українських домогосподарств основним постачальником є ГК Нафтогаз України.

Водночас мешканці і приватних будинків, і багатоповерхівок можуть змінити постачальника газу навіть онлайн, але треба повідомити компанію, що ви хочете працювати з нею, і підтвердити свою особу.

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– Основне завдання газопостачальної компанії – забезпечити клієнта газом і створити зручний сервіс, а сам ресурс вона постачатиме трубою, що належить оператору ГРМ (облгаз), – наголошують в НАК.

Оператор ГРМ забезпечує розподіл (доставку) газу. Таких в Украні більше 40 (в залежності від регіону), і це природна монополія.

– Тобто клієнт не може змінити свого оператора ГРМ, не змінивши місце проживання. В Україні є тільки одна газопровідна система, альтернативи не існує. Зазвичай в області працює один облгаз, але буває, що різними ділянками газових мереж управляють від двох до чотирьох компаній, – пояснюють в Нафтогазі.

Крім того, оператор ГРМ постачає газ за фіксованим тарифом, який встановлюється Нацкомісією з регулювання енергетики (НКРЕКП) для кожного окремо.

З 1 травня в Україні майже 10 млн користувачів газу переведено на обслуговування Нафтогазу, оскільки місцеві газові компанії не змогли виконувати своїх функцій.

Споживачі дізналися про переведення обслуговування лише після 20 червня, оскільки процедуру здійснили заднім числом.

Багато споживачів вже заплатили за травень колишньому постачальнику, тому у них з’явилася заборгованість перед новим постачальником.

Джерело: Нафтогаз