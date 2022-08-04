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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Григорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції нацканалам

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Григорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції нацканалам

Президент футбольного клубу Рух Григорій Козловський висловився щодо створення єдиного телевізійного пулу УПЛ.

– Наскільки мені відомо, в УПЛ є дві пропозиції щодо купівлі телеправ. Megogo запропонував $100 тис. на рік усім клубам – це приблизно по $4,5 тис. на кожного. А Setanta запропонувала $1,5 млн, з вирахуванням того, що йде на УАФ, це по $60-70 тис. на клуб.

– Я не сприймаю це інакше, як подачку. Вважаю, що клуби повинні мати гідність та проявити свою позицію.

Зараз дивляться

Якщо завтра наш клуб і буде голосувати за щось, то тільки за телепул безкоштовної трансляції матчів для українців.

– Я розумію, що медіаплатформам зараз також важко платити гроші за чемпіонат України, що клубам потрібні кошти для існування, але такі пропозиції – це ніщо інше, як подачка. Футбольний клуб Рух у цьому фарсі брати участь точно не буде. Це наша офіційна позиція. Ми знаємо собі ціну.

Тому я закликаю усі клуби відмовитись від таких пропозицій і безкоштовно віддати права на трансляції національним каналам.

Григорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції нацканалам / 2 фотографии

Нехай люди дивляться футбол та отримують задоволення. Колись в Англії клуби на три роки відмовились від грошей за трансляції і показували футбол безкоштовно, чим підняли інтерес серед вболівальників.

Зараз права на трансляцію коштують більше 5 млрд за сезон. Думаю, що нам потрібно працювати у цьому напрямку.

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