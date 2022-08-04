Президент футбольного клубу Рух Григорій Козловський висловився щодо створення єдиного телевізійного пулу УПЛ.

– Наскільки мені відомо, в УПЛ є дві пропозиції щодо купівлі телеправ. Megogo запропонував $100 тис. на рік усім клубам – це приблизно по $4,5 тис. на кожного. А Setanta запропонувала $1,5 млн, з вирахуванням того, що йде на УАФ, це по $60-70 тис. на клуб.

– Я не сприймаю це інакше, як подачку. Вважаю, що клуби повинні мати гідність та проявити свою позицію.

Зараз дивляться

Якщо завтра наш клуб і буде голосувати за щось, то тільки за телепул безкоштовної трансляції матчів для українців.

– Я розумію, що медіаплатформам зараз також важко платити гроші за чемпіонат України, що клубам потрібні кошти для існування, але такі пропозиції – це ніщо інше, як подачка. Футбольний клуб Рух у цьому фарсі брати участь точно не буде. Це наша офіційна позиція. Ми знаємо собі ціну.

Тому я закликаю усі клуби відмовитись від таких пропозицій і безкоштовно віддати права на трансляції національним каналам.

Григорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції нацканалам / 2 фотографии

Нехай люди дивляться футбол та отримують задоволення. Колись в Англії клуби на три роки відмовились від грошей за трансляції і показували футбол безкоштовно, чим підняли інтерес серед вболівальників.

Зараз права на трансляцію коштують більше 5 млрд за сезон. Думаю, що нам потрібно працювати у цьому напрямку.