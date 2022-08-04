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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс впав майже на 1 грн. Скільки коштує долар та євро в обмінниках та банках

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Курс впав майже на 1 грн. Скільки коштує долар та євро в обмінниках та банках
Фото: Depositphotos

Нацбанк знизив курс євро на 12 копійок та встановив його на рівні 37,24 грн. Долар залишається без змін – 36,56 грн.

У касах банку долар та євро значно впали у ціні порівняно з 3 серпня. У деяких установах вартість знизилася більш ніж на 1 грн.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,35 39,5
Долар 38,4 39,1

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,90 40,00
Долар
38,50
 39,50

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,4 38,24
Долар 36,65 37,49

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,10 39,40
Долар 37,80 38,80

В обмінниках долар купують по 38,60 грн, а продають за 39,00 грн. Євро на чорному ринку коштує зараз 38,70 грн, а продати європейську валюту можна за 39,40 грн. Що також порівняно з 3 серпня майже на 1 грн менше.

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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