Курс впав майже на 1 грн. Скільки коштує долар та євро в обмінниках та банках
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Нацбанк знизив курс євро на 12 копійок та встановив його на рівні 37,24 грн. Долар залишається без змін – 36,56 грн.
У касах банку долар та євро значно впали у ціні порівняно з 3 серпня. У деяких установах вартість знизилася більш ніж на 1 грн.
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,35
|39,5
|Долар
|38,4
|39,1
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,90
|40,00
|Долар
|
38,50
|39,50
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,4
|38,24
|Долар
|36,65
|37,49
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,10
|39,40
|Долар
|37,80
|38,80
В обмінниках долар купують по 38,60 грн, а продають за 39,00 грн. Євро на чорному ринку коштує зараз 38,70 грн, а продати європейську валюту можна за 39,40 грн. Що також порівняно з 3 серпня майже на 1 грн менше.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк