Серпень, 04 в 10:35

Нацбанк знизив курс євро на 12 копійок та встановив його на рівні 37,24 грн. Долар залишається без змін – 36,56 грн.

У касах банку долар та євро значно впали у ціні порівняно з 3 серпня. У деяких установах вартість знизилася більш ніж на 1 грн.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,35 39,5 Долар 38,4 39,1

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,90 40,00 Долар 38,50 39,50

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,4 38,24 Долар 36,65 37,49

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 38,10 39,40 Долар 37,80 38,80

В обмінниках долар купують по 38,60 грн, а продають за 39,00 грн. Євро на чорному ринку коштує зараз 38,70 грн, а продати європейську валюту можна за 39,40 грн. Що також порівняно з 3 серпня майже на 1 грн менше.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк