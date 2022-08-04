За 5 днів долар подешевшав на 3 грн: що цьому сприяло та чого чекати далі

Серпень, 04 в 14:05

Гривня відвойовує позиції. За останні п’ять днів долар на готівковому ринку подешевшав майже на 3 грн. І це після того, як він невпинно дорожчав, починаючи з 21 липня, і його вартість сягнула рекордних 42 грн. Що стало причиною зміцнення гривні і які прогнози надалі – Факти ICTV розпитали експертів.

Що передувало

Після того як 21 липня НБУ підвищив офіційний фіксований курс долара з 29,25 грн/$ до 36,57 грн/$, готівковий курс теж стрімко злетів. За тиждень долар подорожчав на 5 грн.

Увечері 29 липня курс на чорному ринку перевищував 42 грн/$, а у банківських касах сягнув 41 грн/$. Того ж вечора 29 липня НБУ заборонив небанківським обмінникам афішувати курси валют на вуличних табло. Дізнатися про курс можна лише біля вікна каси.

Зараз дивляться

Там має бути розміщена копія розпорядження про продаж і купівлю валюти. Заборону у НБУ пояснили тим, що обмінні пункти спекулюють на курсі та штучно його завищують. Реклама такого курсу шкодить населенню, бо викликає паніку. Рішення НБУ спричинило хвилю критики та жартів у соцмережах. Та вже наступного дня курс почав відкочуватися назад. Нині гривня закріпилася на відмітці значно нижче за 40 грн/$.

Фінансист та банкір Василь Невмержицький вважає, що психологічний фактор справді вплинув на курс готівкової валюти, а таке обмеження – на стабілізацію гривні.

– Коли людина вранці йде на роботу – бачить один курс, а потім повертається і бачить інший – це сильно тисне психологічно, напруга була, – зауважує він.

Хоча не тільки це допомогло гривні оговтатися.

Більше валюти у банках

Щоби попит на валюту серед людей, які хочуть врятувати свої гривневі заощадження від девальвації, конвертуючи їх у долар, перейшов з обмінників на банки, НБУ дозволив фінустановам продавати більше валюти. Якщо раніше вони могли продавати у касах лише те, що викупили у людей з рук, то 27 липня їм дозволили продавати 50% від купленої у громадян з 13 квітня безготівкової валюти. Та миттєвого ефекту це не дало. Фінансист Віталій Шапран пояснює це тим, що у банків банально не було готівкової валюти. Тож збільшити продажі вони не могли. Нині ж ситуація налагодилася:

– На ринку було мало готівкової валюти, але багато безготівкової. Раніше, коли це відбувалося, паніку гасили за 1-2 дні. Бо рейсовим літаком завозили готівку – долар/євро, завозили в Бориспіль, а звідти розвозили по Україні. Зараз такої можливості немає, завозять іншими шляхами, тому воно й розтягнулося на тиждень.

Українцям дозволили купувати валюту онлайн за низьким курсом

Крім того, НБУ дозволив уперше з лютого продавати клієнтам безготівкову валюту. Щоправда, зняти ці кошти одразу не вдасться. Їх слід поставити на депозит бодай на три місяці. Купити валюту можна на 50 тис. грн за місяць. Зате долар дешевший на 2-3 гривні. Курс приблизно 36,90 грн/$.

Поки що не всі банки пропонують цю послугу. Продаж безготівкової валюти доступний у державних Укрексімбанку та Укргазбанку. В останньому нам повідомили, що попит на безготівкову валюту чималий.

– Я не скажу – прямо ажіотаж, але черги у відділенні є. Минулого тижня ми отримали більше 2 тис. заявок від клієнтів. Це понад $2 млн ми зарахували на депозити, – поділилася заступниця директора Департаменту роздрібного банкінгу Олена Юмакова.

Один із комерційних банків повідомив, що лише за добу 6500 користувачів їхнього додатку придбали $5 млн, у середньому $770 на клієнта.

Фінансист Віталій Шапран вважає дозвіл продавати безготівкову валюту населенню чітким сигналом, що проблем із доларом немає:

– Нацбанк і банки ще раз підкреслили, що в Україні проблем із доларом не існує! Отой курс 36,6 грн/$ призвів до того, що безготівкового долара на ринку достатньо. Тому вони продають цей безготівковий долар населенню.

Про те, що проблем із безготівковим доларом немає, свідчить і той факт, що Нацбанк навіть викупив близько $650 млн у резерви. Збільшилася кількість валюти завдяки перегляду офіційного курсу долара. Після його підвищення експортери активніше почали здавати свій валютний виторг.

Що буде далі

Найближчим часом гривня може ще зміцнитися, кажуть опитані нами експерти. За прогнозами Віталія Шапрана та Василя Невмержицького, готівковий курс може наблизитися до офіційного.

Однак прогнозувати курс у довгостроковій перспективі експерти не беруться.

Фундаментальні причини для послаблення гривні є.

– Це – великий торговий дефіцит, бо зростає імпорт, а експорт, на жаль, не може зростати такими самими темпами. Бо, по-перше, знищені багато підприємств, особливо металургійних, по-друге, закрита логістика, по-третє, українським підприємствам важко знаходити нові контракти через військові ризики для постачань. Великий дефіцит бюджету, який доводиться покривати друком гривні, – перераховує заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

Натомість партнер інвестиційної компанії Ерік Найман повідомляє, що дефіцит бюджету доводиться покривати комісією.

– Єдиний плюс, що в червні комісія була 100 млрд грн, а в липні – вже 30 млрд, і за планами Нацбанку, що оці 30 млрд і буде. Відповідно, тиск буде вже не такий сильний, – прогнозує він.

Багато валюти знімають за кордоном наші біженці. Це теж тисне на курс.

– Раніше українські заробітчани допомагали і надсилали сюди по мільярду доларів щомісяця. А зараз виходить, що українці надсилають звідси своїм сім’ям 2 млрд щомісяця в той бік (за кордон. – Ред.), – констатує Найман.

Утім, він переконаний, що розблокування наших портів позитивно вплине на курс, адже до країни надходитиме більше валюти. Ба більше, те, що перший корабель успішно пройшов зерновим коридором – вже позитивно позначилось на курсових очікуваннях. Впливатиме і фінансова допомога Заходу та, передусім, ситуація на фронті.