Євро знову трохи знизилось, долар – без змін: курс валют в Україні
Фото: УНІАН
5 серпня Нацбанк встановив курс євро на рівні 37,21 грн, що у порівнянні зі вчорашніми показниками на 3 копійки менше. Долар тримається на тому ж самому рівні – 36,56 грн.
У банках курс долара та євро сильно не змінився, якщо порівнювати з минулим днем. Є невеликі коливання у бік збільшення та навпаки зниження вартості валюти залежно від банку.
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,5
|40,0
|Долар
|38,4
|39,1
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,50
|39,50
|Долар
|
38,65
|39,40
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,49
|38,34
|Долар
|36,65
|37,49
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,20
|40,40
|Долар
|38,80
|40,00
В обміннику долар можна купити по 39,25 грн, а продати за 39,76 грн. Євро на чорному ринку коштує 39,64-40,29 грн. Цифри свідчать, що у порівнянні з 4 серпня, вартість валюти зросла приблизно на гривню.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк