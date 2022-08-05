Серпень, 05 в 10:59

5 серпня Нацбанк встановив курс євро на рівні 37,21 грн, що у порівнянні зі вчорашніми показниками на 3 копійки менше. Долар тримається на тому ж самому рівні – 36,56 грн.

У банках курс долара та євро сильно не змінився, якщо порівнювати з минулим днем. Є невеликі коливання у бік збільшення та навпаки зниження вартості валюти залежно від банку.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,5 40,0 Долар 38,4 39,1

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 38,50 39,50 Долар 38,65 39,40

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,49 38,34 Долар 36,65 37,49

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 39,20 40,40 Долар 38,80 40,00

В обміннику долар можна купити по 39,25 грн, а продати за 39,76 грн. Євро на чорному ринку коштує 39,64-40,29 грн. Цифри свідчать, що у порівнянні з 4 серпня, вартість валюти зросла приблизно на гривню.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк