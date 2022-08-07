НБУ відновлює обіг цінних паперів

Серпень, 07 в 14:32

Депозитарій Нацбанку України відновлює операції з державними цінними паперами, що надасть додатковий ресурс для відбудови економіки. Ці зміни затверджені постановою фінрегулятора від 6 серпня 2022 року №173.

– Відновлення операцій з цими цінними паперами також дозволить фінансовим установам визначити їх ринкову вартість, – наголошують в НБУ.

Водночас Нацбанк відтермінував застосування тарифів на депозитарні послуги до 22 грудня 2022 року, пояснюючи тим, що це “дозволить учасникам ринків капіталу поступово адаптувати свої бізнес-процеси до нових умов на фінансових ринках”.

Депозитарій НБУ також закликав своїх клієнтів до цієї дати мінімізувати або скасувати тарифи на депозитарні послуги задля залучення додаткових інвестицій на підтримку фінансового ринку.

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