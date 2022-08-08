Експерти сайту Emporium розповіли, як український бізнес використовує промокоди, щоб зберегти і збільшити свою аудиторію
Сьогодні вітчизняний бізнес переживає період труднощів, оскільки діє в умовах повномасштабного вторгнення.
Щоб втриматися на плаву, компаніям доводиться розв’язувати цілий комплекс складних завдань, зокрема, шукати стратегії збереження лояльних клієнтів та залучення нових.
Ефективний спосіб втримати і навіть збільшити аудиторію – промокоди.
Своїм досвідом з нами поділилися експерти сайту Emporium.
Емпоріум – це незалежний агрегатор знижок, який пропонує промокоди, купони на знижку та інші заохочення від відомих міжнародних та українських компаній, а також інтернет-магазинів.
Чи були для українців актуальними промокоди у березні-квітні та які знижки пропонують великі інтернет-магазини
В березні-квітні споживацька активність українців дуже знизилася.
Відповідно, це вплинуло на використання промокодів. Чимало клієнтів інтернет-магазинів купували лише необхідне – продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни.
Серед інших товарів, які замовляли за промокодами у цей період:
- сезонний одяг та взуття;
- товари для тварин;
- дрібну електроніку;
- доглядову косметику.
Щоб заохотити споживацьку активність та підтримати наших співвітчизників, великі інтернет-магазини почали пропонувати їм великі бонуси:
- Алло пропонують промокод зі знижкою на 25% на придбання акційних товарів та знижки до 30% на купівлю кухонної техніки.
- Ельдорадо надають великі знижки на купівлю ноутбуків, смартфонів Samsung та до 30% знижки на електричні мініпечі.
- Xiaomi UA пропонують знижки до 16% на купівлю смартфона.
Експерти Emporium зробили висновок, що це українським маркетплейсам вдається зберегти покупця, адже у травні-червні 2022 року попит на промокоди виріс на 70%, якщо порівняти з попередніми місяцями.
Якими є тенденції травня-червня 2022 та хто найактивніше використовує промокоди
Дослідження, проведене фахівцями Emporium, встановлює, що більш активними є чоловіки. Жінки користуються таким способом заощадження трохи рідше, близько 53% та 47% відповідно.
Якщо аналізувати вікову категорію користувачів промокодів, то переважно це люди не старше 45 років:
- 18-24 роки — 22,64%;
- 25-34 — 34,25%;
- 35-44 — 19,58.
Також фахівці проаналізували, які товари були найбільш затребуваними у травні-червні 2022 року:
- одяг та взуття (близько 40%);
- товари для тварин та побутові речі (24%);
- купівля електроніки (26%);
- засоби гігієни (близько 34%).
Ще одна цікава тенденція: люди частіше стали використовувати знижки на розваги та дозвілля.
Наприклад, аналіз того, як використовують промокод на фріспіни Фавбет, засвідчує – попит на вказані категорії зріс більше, ніж на 40%.
Зростання попиту на промокоди свідчить про те, що цей метод для збільшення аудиторії є дієвим. Очевидно, українська економіка поступово оживає.