Експерти сайту Emporium розповіли, як український бізнес використовує промокоди, щоб зберегти і збільшити свою аудиторію

Серпень, 08 в 18:21

Сьогодні вітчизняний бізнес переживає період труднощів, оскільки діє в умовах повномасштабного вторгнення.

Щоб втриматися на плаву, компаніям доводиться розв’язувати цілий комплекс складних завдань, зокрема, шукати стратегії збереження лояльних клієнтів та залучення нових.

Ефективний спосіб втримати і навіть збільшити аудиторію – промокоди.

Зараз дивляться

Своїм досвідом з нами поділилися експерти сайту Emporium.

Емпоріум – це незалежний агрегатор знижок, який пропонує промокоди, купони на знижку та інші заохочення від відомих міжнародних та українських компаній, а також інтернет-магазинів.

Чи були для українців актуальними промокоди у березні-квітні та які знижки пропонують великі інтернет-магазини

В березні-квітні споживацька активність українців дуже знизилася.

Відповідно, це вплинуло на використання промокодів. Чимало клієнтів інтернет-магазинів купували лише необхідне – продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни.

Серед інших товарів, які замовляли за промокодами у цей період:

сезонний одяг та взуття;

товари для тварин;

дрібну електроніку;

доглядову косметику.

Щоб заохотити споживацьку активність та підтримати наших співвітчизників, великі інтернет-магазини почали пропонувати їм великі бонуси:

Алло пропонують промокод зі знижкою на 25% на придбання акційних товарів та знижки до 30% на купівлю кухонної техніки.

Ельдорадо надають великі знижки на купівлю ноутбуків, смартфонів Samsung та до 30% знижки на електричні мініпечі.

Xiaomi UA пропонують знижки до 16% на купівлю смартфона.

Експерти Emporium зробили висновок, що це українським маркетплейсам вдається зберегти покупця, адже у травні-червні 2022 року попит на промокоди виріс на 70%, якщо порівняти з попередніми місяцями.

Якими є тенденції травня-червня 2022 та хто найактивніше використовує промокоди

Дослідження, проведене фахівцями Emporium, встановлює, що більш активними є чоловіки. Жінки користуються таким способом заощадження трохи рідше, близько 53% та 47% відповідно.

Якщо аналізувати вікову категорію користувачів промокодів, то переважно це люди не старше 45 років:

18-24 роки — 22,64%;

25-34 — 34,25%;

35-44 — 19,58.

Також фахівці проаналізували, які товари були найбільш затребуваними у травні-червні 2022 року:

одяг та взуття (близько 40%);

товари для тварин та побутові речі (24%);

купівля електроніки (26%);

засоби гігієни (близько 34%).

Ще одна цікава тенденція: люди частіше стали використовувати знижки на розваги та дозвілля.

Наприклад, аналіз того, як використовують промокод на фріспіни Фавбет, засвідчує – попит на вказані категорії зріс більше, ніж на 40%.

Зростання попиту на промокоди свідчить про те, що цей метод для збільшення аудиторії є дієвим. Очевидно, українська економіка поступово оживає.