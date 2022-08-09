Євро здешевшало на 12 копійок: курс валют в Україні станом на 9 серпня
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Станом на 9 серпня курс гривні щодо євро зріс на 12 копійок. Щодо долара національна валюта залишається без змін.
Нацбанк встановив курс євро на рівні 37,29 грн. Долар тримається на тому ж самому рівні – 36,56 грн.
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,8
|40,0
|Долар
|
38,4
|39,1
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,00
|40,00
|Долар
|
38,85
|39,70
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,4
|38,29
|Долар
|36,65
|37,49
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,40
|40,10
|Долар
|38,80
|39,70
Курс валют в Укрсиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,30
|38,30
|Долар
|36,57
|37,57
Станом на 9 серпня в обмінниках долар купують за 39,50 грн, продають по 39,70 грн. Євро в обмінниках коштує 39,90 грн, продають його за 40,25 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк