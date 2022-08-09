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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро здешевшало на 12 копійок: курс валют в Україні станом на 9 серпня

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
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Фото: Depositphotos

Станом на 9 серпня курс гривні щодо євро зріс на 12 копійок. Щодо долара національна валюта залишається без змін.

Нацбанк встановив курс євро на рівні 37,29 грн. Долар тримається на тому ж самому рівні – 36,56 грн.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,8 40,0
Долар
38,4
 39,1

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,00 40,00
Долар
38,85
 39,70

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,4 38,29
Долар 36,65 37,49

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,40 40,10
Долар 38,80 39,70

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,30 38,30
Долар 36,57 37,57

Станом на 9 серпня в обмінниках долар купують за 39,50 грн, продають по 39,70 грн. Євро в обмінниках коштує 39,90 грн, продають його за 40,25 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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