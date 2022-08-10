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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро в обмінниках дорожчають: курс валют в Україні на 10 серпня

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Долар і євро в обмінниках дорожчають: курс валют в Україні на 10 серпня
Фото: Depositphotos

Євро в Україні станом на 10 серпня здорожчало. Нацбанк підняв курс валюти на девять копійок – з 37,29 до 37,38 грн за 1.

Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

Зараз дивляться

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,8 40
Долар 38,4 39,1

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,2 40,2
Долар 39,4 39,9

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 37,45 38,32
Долар 36,65 37,49

В обмінниках євро можна купити в середньому за 40,35 грн проти 39,90 грн 9 серпня. Продають євро за 40,8 грн (9 серпня було 40,25 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 39,87 грн проти 39,50 грн 9 серпня, а продають за 40,2 грн (9 серпня було 39,70 грн).

Порівняно з попереднім днем курс валют в обмінниках 10 серпня підскочив.

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