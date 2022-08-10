Серпень, 10 в 11:54

Євро в Україні станом на 10 серпня здорожчало. Нацбанк підняв курс валюти на дев’ять копійок – з 37,29 до 37,38 грн за €1.

Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

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Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 38,8 40 Долар 38,4 39,1

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,2 40,2 Долар 39,4 39,9

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 37,45 38,32 Долар 36,65 37,49

В обмінниках євро можна купити в середньому за 40,35 грн проти 39,90 грн 9 серпня. Продають євро за 40,8 грн (9 серпня було 40,25 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 39,87 грн проти 39,50 грн 9 серпня, а продають за 40,2 грн (9 серпня було 39,70 грн).

Порівняно з попереднім днем курс валют в обмінниках 10 серпня підскочив.