Долар і євро в обмінниках дорожчають: курс валют в Україні на 10 серпня
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Євро в Україні станом на 10 серпня здорожчало. Нацбанк підняв курс валюти на дев’ять копійок – з 37,29 до 37,38 грн за €1.
Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,8
|40
|Долар
|38,4
|39,1
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,2
|40,2
|Долар
|39,4
|39,9
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|37,45
|38,32
|Долар
|36,65
|37,49
В обмінниках євро можна купити в середньому за 40,35 грн проти 39,90 грн 9 серпня. Продають євро за 40,8 грн (9 серпня було 40,25 грн).
Долар в обмінниках в середньому купують за 39,87 грн проти 39,50 грн 9 серпня, а продають за 40,2 грн (9 серпня було 39,70 грн).
Порівняно з попереднім днем курс валют в обмінниках 10 серпня підскочив.