НБУ пояснив, чому дозволив купувати валюту за курсом, нижчим за офіційний

Серпень, 10 в 13:26

Банки та небанківські установи можуть купувати в українців валюту за курсом, нижчим за офіційний. Нацбанк скасував обмеження, які раніше не давали це робити.

В НБУ пояснили, що курс у готівковому сегменті валютного ринку може як знижуватися, так і зростати. Це залежить від попиту та пропозиції на ринку.

Тому вимога купувати валюту за курсом, не нижчим за офіційний, потенційно могла б обмежувати зміцнення гривні. Зважаючи на це, НБУ скасував відповідну норму.

Зараз дивляться

У Нацбанку переконані: якщо установа встановлюватиме занижений курс купівлі готівкової валюти, який значно відрізнятиметься від курсу продажу, то вона ризикує втратити своїх клієнтів.

Адже громадяни можуть обрати будь-яку іншу фінансову установу, враховуючи значну кількість гравців у готівковому сегменті валютного ринку.

За інформацією регулятора, різниця між середніми курсами купівлі та продажу валюти банками після зняття відповідного обмеження не змінилася, а в небанківських установах – навпаки упродовж 5–8 серпня звузилася з 0,4 до 0,25 грн за $1.

Нагадаємо, 8 серпня Нацбанк ухвалив рішення, згідно з яким банки в Україні зможуть встановлювати свій курс купівлі готівкової валюти.

Тепер вони можуть купувати в клієнтів валюту за власним курсом.