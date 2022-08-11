Серпень, 10 в 22:03

Закордонні кредитори України підтримали її прохання про дворічне заморожування виплат за міжнародними облігаціями на суму майже $20 мільярдів, що дозволить українській економіці під час війни уникнути неприємного боргового дефолту.

Про це пише Reuters із посиланням на поданий нормативний документ.

Видання зазначає, що оскільки не видно жодних ознак миру чи припинення вогню на горизонті майже через шість місяців після початку вторгнення Росії, власники облігацій погодилися відкласти виплати суверенних відсотків та капіталу за 13 українськими суверенними облігаціями зі строком погашення у період з 2022 по 2033 рік.

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В уряді України вже заявляли, що таким чином протягом наступних 24 місяців держава зможе заощадити близько $5 мільярдів, оскільки керуватиме своїми фінансовими ресурсами, які поступово скорочуються.

– Дворічне заморожування боргу має сенс, тому що навіть якщо війна скоро закінчиться, ситуація в Україні не покращиться одразу. Кредитори навіть здивувалися, що країна вирішила виконувати свої зобов’язання щодо облігацій до сих пір, – сказав головний економіст лондонської дослідницької компанії Tellimer Стюарт Калверхаус.

Про відстрочку боргових зобов’язань також повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Інвестори у зовнішній борг України погодилися на відстрочення платежів до 2024 року із можливою пролонгацією ще на рік. Дякую за крок солідарності. Вдячні також країнам G7 за підтримку цієї позиції, – написав він на своєму каналі в Telegram.

Глава уряду додав, що таким чином Україна заощадить на виплатах майже $6 млрд.

– Ці кошти допоможуть нам зберегти макрофінансову стабільність, посилити стійкість української економіки та збільшити міць нашої армії, – написав він.

Кредитори Укравтодору та Укренерго, двох українських державних компаній, які мають державні гарантії за своїми боргами, також схвалили окремі пропозиції щодо відтермінування.

Пізніше про процес переговорів та ухвалення рішення про відтермінування боргу повідомив Мінфін України.

Reuters зазначає, що оскільки Україні загрожує економічний спад до 45% 2022 року, двосторонні кредитори, включаючи США, Велику Британію та Японію, також підтримали відстрочку виплати боргу, а група урядів у Паризькому клубі погодилася призупинити виплати до кінця 2023 року.

– Це покращить потік готівкової іноземної валюти для України, але саме по собі це навряд чи буде достатньо для стабілізації валютних резервів, – сказав керуючий портфелем боргових зобов’язань ринків, що розвиваються, в Vontobel Asset Management Карлос де Соуза.

За словами Де Соуза, після заморожування боргу очікується всеосяжна реструктуризація боргу, оскільки малоймовірно, що Україна зможе відновити доступ до ринку через два роки.

Зі щомісячним бюджетним дефіцитом у $5 млрд Україна значною мірою залежить від іноземного фінансування з боку західних союзників та багатосторонніх кредиторів, включаючи Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк.

За даними Міністерства фінансів, станом на сьогодні Україна отримала $12,7 млрд у вигляді кредитів та грантів.

Цього тижня Сполучені Штати заявили, що нададуть уряду України ще $4,5 млрд, внаслідок чого загальна сума бюджетної підтримки з початку російської війни проти України становитиме $8,5 млрд.

Україна також має намір узгодити програму МВФ на $15-20 млрд для зміцнення економіки, сказав голова центрального банку Кирило Шевченко, і уряд розраховує отримати цю допомогу до кінця року.