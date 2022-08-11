Євро трохи підросло: курс валют в Україні станом на 11 серпня
Фото: Depositphotos
Станом на 11 серпня Національний банк України встановив нові ціни на іноземні валюти. Згідно з офіційними даними, вартість євро продовжує зростати.
Так, НБУ зафіксував курс євро на рівні 37,51 грн, що більше на 13 копійок порівняно з минулим банківським днем. Курс гривні до американського долара зберігається на рівні 36,56 грн.
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,5
|40,5
|Долар
|
38,8
|39,1
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,70
|40,80
|Долар
|
39,50
|39,99
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,75
|38,62
|Долар
|36,65
|37,49
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,00
|41,00
|Долар
|39,10
|40,00
Курс валют в Укрсиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,52
|38,52
|Долар
|36,57
|37,57
Станом на 11 серпня в обмінниках долар купують за 39,70 грн, продають по 39,90 грн. Євро в обмінниках коштує 40,40 грн, продають його за 40,80 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк