Серпень, 11 в 11:29

Станом на 11 серпня Національний банк України встановив нові ціни на іноземні валюти. Згідно з офіційними даними, вартість євро продовжує зростати.

Так, НБУ зафіксував курс євро на рівні 37,51 грн, що більше на 13 копійок порівняно з минулим банківським днем. Курс гривні до американського долара зберігається на рівні 36,56 грн.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,5 40,5 Долар 38,8 39,1

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,70 40,80 Долар 39,50 39,99

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,75 38,62 Долар 36,65 37,49

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,00 41,00 Долар 39,10 40,00

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,52 38,52 Долар 36,57 37,57

Станом на 11 серпня в обмінниках долар купують за 39,70 грн, продають по 39,90 грн. Євро в обмінниках коштує 40,40 грн, продають його за 40,80 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк