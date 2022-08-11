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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро трохи підросло: курс валют в Україні станом на 11 серпня

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
курс валют
Фото: Depositphotos

Станом на 11 серпня Національний банк України встановив нові ціни на іноземні валюти. Згідно з офіційними даними, вартість євро продовжує зростати.

Так, НБУ зафіксував курс євро на рівні 37,51 грн, що більше на 13 копійок порівняно з минулим банківським днем. Курс гривні до американського долара зберігається на рівні 36,56 грн.

Зараз дивляться

 

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,5 40,5
Долар
38,8
 39,1

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,70 40,80
Долар
39,50
 39,99

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,75 38,62
Долар 36,65 37,49

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,00 41,00
Долар 39,10 40,00

Курс валют в Укрсиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,52 38,52
Долар 36,57 37,57

Станом на 11 серпня в обмінниках долар купують за 39,70 грн, продають по 39,90 грн. Євро в обмінниках коштує 40,40 грн, продають його за 40,80 грн.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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