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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро в обмінниках дорожчають: курс валют в Україні на 12 серпня

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Долар і євро в обмінниках дорожчають: курс валют в Україні на 12 серпня
Фото: Depositphotos

Євро в Україні продовжує дорожчати. Згідно з курсом Нацбанку, вартість валюти станом на 12 серпня становить 37,75 грн за 1.

Хоча ще 11 серпня курс був на рівні 37,51 грн за 1. За день євро здорожчало на 24 копійки. Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

Зараз дивляться

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,8 40,8
Долар 38,8 39,1

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,70 40,80
Долар 39,50 39,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 37,85 38,75
Долар 36,65 37,49

В обмінниках євро можна купити в середньому за 40,70 грн проти 40,40 грн 11 серпня. Продають євро за 41,05 грн (11 серпня було 40,80 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 39,85 грн проти 39,70 грн 11 серпня, а продають за 40,08 грн (11 серпня було 39,90 грн).

Порівняно з попереднім днем курс валют в обмінниках 12 серпня знову підскочив.

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