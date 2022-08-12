Долар і євро в обмінниках дорожчають: курс валют в Україні на 12 серпня
Євро в Україні продовжує дорожчати. Згідно з курсом Нацбанку, вартість валюти станом на 12 серпня становить 37,75 грн за €1.
Хоча ще 11 серпня курс був на рівні 37,51 грн за €1. За день євро здорожчало на 24 копійки. Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,8
|40,8
|Долар
|38,8
|39,1
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,70
|40,80
|Долар
|39,50
|39,99
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|37,85
|38,75
|Долар
|36,65
|37,49
В обмінниках євро можна купити в середньому за 40,70 грн проти 40,40 грн 11 серпня. Продають євро за 41,05 грн (11 серпня було 40,80 грн).
Долар в обмінниках в середньому купують за 39,85 грн проти 39,70 грн 11 серпня, а продають за 40,08 грн (11 серпня було 39,90 грн).
Порівняно з попереднім днем курс валют в обмінниках 12 серпня знову підскочив.