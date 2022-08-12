Серпень, 12 в 11:01

Євро в Україні продовжує дорожчати. Згідно з курсом Нацбанку, вартість валюти станом на 12 серпня становить 37,75 грн за €1.

Хоча ще 11 серпня курс був на рівні 37,51 грн за €1. За день євро здорожчало на 24 копійки. Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

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Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,8 40,8 Долар 38,8 39,1

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,70 40,80 Долар 39,50 39,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 37,85 38,75 Долар 36,65 37,49

В обмінниках євро можна купити в середньому за 40,70 грн проти 40,40 грн 11 серпня. Продають євро за 41,05 грн (11 серпня було 40,80 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 39,85 грн проти 39,70 грн 11 серпня, а продають за 40,08 грн (11 серпня було 39,90 грн).

Порівняно з попереднім днем курс валют в обмінниках 12 серпня знову підскочив.