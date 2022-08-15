Курси валют на 15 серпня: євро в обмінниках дешевшає
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Після вихідних євро в банківських обмінниках здешевшав. Наразі офіційний курс від Нацбанку становить 37,59 грн, а попередній показник – 37,75 грн.
Національний банк України на 15 серпня встановив курс долара на рівні 36,57 грн. Він не змінювався з 21 липня.
Польський злотий – 8,03 грн.
Зараз дивляться
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,8 грн
|40,8 грн
|Долар
|38,8 грн
|39,1 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,7 грн
|40,8 грн
|Долар
|39,5 грн
|39,99 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,6 грн
|38,5 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,49 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,5 грн
|41,2 грн
|Долар
|39,7 грн
|40,2 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,6 грн
|38,6 грн
|Долар
|36,57 грн
|37,57 грн
В обмінниках долар можна купити за 40,27 грн, а продати за 39,92 грн. За євро пропонують 40,65 грн. Продають за 41,10 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк