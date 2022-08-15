Серпень, 15 в 9:59

Після вихідних євро в банківських обмінниках здешевшав. Наразі офіційний курс від Нацбанку становить 37,59 грн, а попередній показник – 37,75 грн.

Національний банк України на 15 серпня встановив курс долара на рівні 36,57 грн. Він не змінювався з 21 липня.

Польський злотий – 8,03 грн.

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,8 грн 40,8 грн Долар 38,8 грн 39,1 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж Євро 39,7 грн 40,8 грн Долар 39,5 грн 39,99 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,6 грн 38,5 грн Долар 36,65 грн 37,49 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж Євро 40,5 грн 41,2 грн Долар 39,7 грн 40,2 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж Євро 37,6 грн 38,6 грн Долар 36,57 грн 37,57 грн

В обмінниках долар можна купити за 40,27 грн, а продати за 39,92 грн. За євро пропонують 40,65 грн. Продають за 41,10 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк