Долар і євро в обмінниках дешевшають: курс валют в Україні на 16 серпня
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Євро в Україні продовжує дешевшати. Згідно з курсом Нацбанку, вартість валюти станом на 16 серпня становить 37,28 грн за €1.
Для порівняння, 15 серпня курс був на рівні 37,59 грн за €1. За день євро здешевшало на 31 копійку. Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.
Зараз дивляться
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,8
|40,8
|Долар
|38,8
|39,1
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,50
|40,80
|Долар
|39,50
|39,99
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|37,26
|38,13
|Долар
|36,65
|37,49
В обмінниках курс євро і долара порівняно з попереднім днем також впав.
Так, євро можна купити в середньому за 40,60 грн проти 40,65 грн 15 серпня. Продають євро за 40,90 грн (15 серпня було 41,10 грн).
Долар в обмінниках в середньому купують за 40,10 грн проти 40,27 грн 15 серпня, а продають за 40,26 грн (15 серпня було 39,92 грн).