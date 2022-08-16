Серпень, 16 в 11:26

Євро в Україні продовжує дешевшати. Згідно з курсом Нацбанку, вартість валюти станом на 16 серпня становить 37,28 грн за €1.

Для порівняння, 15 серпня курс був на рівні 37,59 грн за €1. За день євро здешевшало на 31 копійку. Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

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Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,8 40,8 Долар 38,8 39,1

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж Євро 39,50 40,80 Долар 39,50 39,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж Євро 37,26 38,13 Долар 36,65 37,49

В обмінниках курс євро і долара порівняно з попереднім днем також впав.

Так, євро можна купити в середньому за 40,60 грн проти 40,65 грн 15 серпня. Продають євро за 40,90 грн (15 серпня було 41,10 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 40,10 грн проти 40,27 грн 15 серпня, а продають за 40,26 грн (15 серпня було 39,92 грн).