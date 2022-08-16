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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро в обмінниках дешевшають: курс валют в Україні на 16 серпня

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Долар і євро в обмінниках дешевшають: курс валют в Україні на 16 серпня
Фото: Depositphotos

Євро в Україні продовжує дешевшати. Згідно з курсом Нацбанку, вартість валюти станом на 16 серпня становить 37,28 грн за 1.

Для порівняння, 15 серпня курс був на рівні 37,59 грн за 1. За день євро здешевшало на 31 копійку. Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

Зараз дивляться

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,8 40,8
Долар 38,8 39,1

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,50 40,80
Долар 39,50 39,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 37,26 38,13
Долар 36,65 37,49

В обмінниках курс євро і долара порівняно з попереднім днем також впав.

Так, євро можна купити в середньому за 40,60 грн проти 40,65 грн 15 серпня. Продають євро за 40,90 грн (15 серпня було 41,10 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 40,10 грн проти 40,27 грн 15 серпня, а продають за 40,26 грн (15 серпня було 39,92 грн).

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