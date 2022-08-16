Серпень, 16 в 18:22

Українська влада розглядає можливість запровадження радикальної податкової реформи. Відповідний проєкт зараз ще обговорюється, остаточного рішення немає.

Про це розповів в одному з інтерв’ю заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма. За його словами, розглядається модель реформи з умовною назвою “10–10–10”.

Вона передбачає зниження ставок основних податків із одночасним посиленням контролю за їх сплатою до держбюджету.

Зараз дивляться

– Ми справді обговорюємо модель, яка називається “10–10–10”: 10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО (податок на доходи фізичних осіб, – Ред.) та 10% – ПДВ, а також скасування ЄСВ (єдиного соціального внеску, – Ред.) та воєнний збір 3%. Однак при цьому – майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства й такі речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків, – зазначив Шурма.

Він уточнив, що мета такої реформи – створити модель, за якої Україна буде конкурентною для міжнародного бізнесу.

Консенсусу щодо податкової реформи поки немає. Водночас Шурма висловив сподівання, що протягом найближчих місяців (можливо, пів року) нова податкова модель буде затверджена.

Він пояснив, що перед впровадженням реформи потрібно зрозуміти, якими будуть надходження до держбюджету України в найближчий рік. Зараз за рахунок власних доходів наша країна ледь закриває 30% потреб.

– Ні в кого не викликає сумнівів, що така модель дасть серйозний імпульс економіці в довгостроковій перспективі. Але що робити в найближчі роки? Для цього потрібно розуміти, які в нас можуть бути явні компенсатори (зниження ставок податків, – Ред.), – заявив заступник керівника ОПУ.

На думку Шурми, компенсаторами можуть стати: сумлінна сплата податків за зниженими ставками; збільшення оподаткування алкоголю, тютюну, нафтопродуктів, екологічного податку; податкові стимули для розвитку переробної промисловості (йдеться про скасування відшкодування ПДВ на сировинні товари).

Він додав, що такі радикальні податкові зміни потрібно запроваджувати вже зараз.

– Це також наш унікальний шанс змінити культуру сплати податків у країні. Однак це справді дуже відповідальне рішення, тож ми маємо ухвалювати його, тільки коли досягнемо консенсусу, – підсумував Шурма.

Ще в березні президент Володимир Зеленський анонсував масштабну податкову реформу в Україні. Її основною метою мало стати забезпечення нормального функціонування бізнесу.