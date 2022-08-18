Євро трохи здорожчало: який курс валют в Україні на 18 серпня 2022
Станом на 18 серпня Національний банк України встановив такі офіційні курси валют: долар – 36,56 грн, євро – 37,17 грн, що на 14 коп. дорожче, ніж днем раніше.
Середній курс купівлі/продажу долара в касах банків становить 40,50/39,70, євро – 41,00/40,20.
Зараз дивляться
Курси валют в банках України:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,8 грн
|40,8 грн
|Долар
|38,8 грн
|39,1 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,90 грн
|40,95 грн
|Долар
|39,65 грн
|39,99 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,28 грн
|38,15 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,50 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,4 грн
|41,10 грн
|Долар
|40,10 грн
|40,70 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|37,20 грн
|38,20 грн
|Долар
|36,57 грн
|37,57 грн