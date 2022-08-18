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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Євро трохи здорожчало: який курс валют в Україні на 18 серпня 2022

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Євро трохи здорожчало: який курс валют в Україні на 18 серпня 2022

Станом на 18 серпня Національний банк України встановив такі офіційні курси валют: долар – 36,56 грн, євро – 37,17 грн, що на 14 коп. дорожче, ніж днем раніше.

Середній курс купівлі/продажу долара в касах банків становить 40,50/39,70, євро – 41,00/40,20.

Зараз дивляться

Курси валют в банках України:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,8 грн 40,8 грн
Долар 38,8 грн 39,1 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 39,90 грн 40,95 грн
Долар 39,65 грн 39,99 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,28 грн 38,15 грн
Долар 36,65 грн 37,50 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,4 грн 41,10 грн
Долар 40,10 грн 40,70 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 37,20 грн 38,20 грн
Долар 36,57 грн 37,57 грн

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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