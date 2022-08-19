Факти / Україна / Бізнес і фінанси Серпень, 19 в 20:35 Захищено: “ІТ-Інтегратор” та його команда. Хто стоїть за перемогами на економічному фронті в Україні Анастасія Гевко, редакторка стрічки ® Партнерський матеріал Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче: Пароль: Зараз дивляться Теги: ІТ Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!