Серпень, 19 в 22:17

До кінця 2022 року українська економіка може скоротитись на 35-40%.

Про це заявила перший віцепрем’єр-міністерка– міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі національного марафону.

– За нашими підрахунками, за прогнозами, що робить Мінекономіки, згортання економіки до кінця року може бути на рівні 35-40%, – сказала вона.

За словами Свириденко, оскільки Україна зараз перебуває у війні, то українському уряду необхідно втримати економіку держави.

Зараз дивляться

– Є військовий фронт, а є економічний фронт. Нам дуже важливо втримати економічну стабільність, втримати макростабільність і шукати шляхи для стимулювання економічної активності в державі, — додала очільниця Мінекономіки.

Вона додала, що Кабмін вже втілює кроки з підтримки працівників підприємств. Як приклад вона навела зміни у програмі Доступне кредитування 5-7-9%.

– Ми розробляємо зараз зміни до програми “5-7-9”, щоб ті підприємства, які знаходяться в прифронтових областях, чиї активи були зруйновані, мали можливість взяти кредит і відновитися, — пояснила Юлія Свириденко.

За її словами, додатковим кроком зі стимулювання бізнесу буде надання дозволу на виїзд за кордон у відрядження працівникам експортоорієнтованих підприємств.

– Сьогодні під час засідання Кабінету міністрів було прийнято рішення про те, що з 1 вересня бізнес, який офіційно сплачує зарплату, не матиме заборгованості по податках і зборах до бюджету, в якого середня зарплата становить не менше 20 тис. грн, матиме змогу відправляти до 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей, за кордон строком до 7 днів, — сказала міністерка.

Вона зазначила, що оформлення заявки роботодавцями буде доступне у додатку Дія.

За її словами, в Україні досі триває програма з релокації (переміщення, – Ред.) бізнесу до західних областей. Наразі було переміщено вже понад 700 підприємств.